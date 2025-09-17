USD 1.7000
EUR 2.0154
RUB 2.0430
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Германия торопит с переводом российских денег

22:40 266

Германия активизирует призывы использовать замороженные российские активы для укрепления оборонного потенциала Украины, сообщает Bloomberg.

Германия, ранее проявлявшая сдержанность в вопросе использования российских активов, теперь настоятельно призывает задействовать их в полном объеме для поддержки Украины. В Берлине выражают опасения, что при возможном снижении американской помощи после прихода администрации президента США Дональда Трампа основная ответственность за поддержку Киева может лечь именно на ФРГ.

По информации агентства, в Европе набирает силу консенсус в пользу расширенного использования замороженных российских средств для финансирования обороны Украины. Европейские страны и партнеры из G7 активно работают над поиском эффективных механизмов реализации этой инициативы.

Израиль включил лазерный щит
Израиль включил лазерный щит
22:51 421
Новые украинские дроны не оставляют россиянам шанса
Новые украинские дроны не оставляют россиянам шанса
22:17 1413
Россияне залезли в трубу. Украинцы ее затопили
Россияне залезли в трубу. Украинцы ее затопили
22:13 1624
Путин пойдет дальше. В Европу
Путин пойдет дальше. В Европу разбираем с польским политологом Якобом Ольховским
19:37 3452
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
21:23 1765
Замглавы администрации Путина подал в отставку
Замглавы администрации Путина подал в отставку
20:17 3932
Зеленский о планах «А» и «Б» для Украины
Зеленский о планах «А» и «Б» для Украины обновлено 20:28
20:28 2330
До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей
До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей еще один вопрос
17:47 3733
Израиль обходит Турцию
Израиль обходит Турцию наш комментарий
19:09 4892
Ракеты пошли: Украина получает Patriot и HIMARS
Ракеты пошли: Украина получает Patriot и HIMARS обновлено 19:20
19:20 4957
Безработный Ахмед Салим не хочет умирать за Россию
Безработный Ахмед Салим не хочет умирать за Россию баллада о солдате
07:01 7770

