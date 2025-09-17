Германия торопит с переводом российских денег

Германия активизирует призывы использовать замороженные российские активы для укрепления оборонного потенциала Украины, сообщает Bloomberg.

Германия, ранее проявлявшая сдержанность в вопросе использования российских активов, теперь настоятельно призывает задействовать их в полном объеме для поддержки Украины. В Берлине выражают опасения, что при возможном снижении американской помощи после прихода администрации президента США Дональда Трампа основная ответственность за поддержку Киева может лечь именно на ФРГ.

По информации агентства, в Европе набирает силу консенсус в пользу расширенного использования замороженных российских средств для финансирования обороны Украины. Европейские страны и партнеры из G7 активно работают над поиском эффективных механизмов реализации этой инициативы.