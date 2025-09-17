Израиль включил лазерный щит

Министерство обороны Израиля сообщило о вводе в строй лазерной системы ПВО Iron Beam, в ближайшие месяцы батареи таких установок планируется разместить в разных регионах страны. Об этом пишет The Jerusalem Post.

По информации издания, система Iron Beam способна поражать не только беспилотники, но и ракеты, а также реактивные и минометные снаряды. Представители оборонного сектора отмечают, что эта лазерная установка может одновременно атаковать несколько целей, а не ограничиваться одной-двумя.

В Минобороны и Армии обороны Израиля рассчитывают, что благодаря новой системе стоимость перехвата воздушных угроз существенно снизится, поскольку эксплуатация этих систем будет экономичнее по сравнению с использованием перехватчиков из комплексов ПРО Arrow или «Железный купол».

Как сообщает The Jerusalem Post, система Iron Beam представляет собой стационарные установки и не предназначена для стрельбы в движении. В то же время существует компактная версия Lite Beam, которую можно монтировать на наземную технику. Более мощный вариант – Iron Beam M – устанавливается на грузовики и способен вести огонь во время передвижения.

Генеральный директор Минобороны Израиля Амир Барам подчеркнул, что речь пока идет лишь о начале процесса внедрения, в ходе которого недорогие лазерные установки планируется применять в зонах боевых действий по всему миру.

The Jerusalem Post напоминает, что разработкой подобных вооружений занимаются также США, Россия, Китай, Великобритания, Германия и Япония, однако именно Израиль первым перешел от испытаний к реальному использованию этих систем на поле боя.

В октябре 2024 года Минобороны Израиля заключило контракты на сумму $500 млн на поставки лазерных систем ПВО Iron Beam, которые планируется включить в многоуровневую систему обороны страны в дополнение к комплексу ПРО «Железный купол».