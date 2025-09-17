Лукашенко о судьбе оппозиционера

На встрече с представителями идеологического аппарата, историками и экспертами Лукашенко отметил, что 69-летний Статкевич на момент освобождения был «уже на исходе, мог скоро помереть в тюрьме».

Он подтвердил, что оппозиционер действительно отказался уезжать из страны.

«Туда зашел, вроде на нейтральную полосу, перешел к литовцам, ребята спросили: «Ты в Беларусь хочешь? Ты ж в тюрьму…» [Статкевич ответил]: «Пойду в тюрьму». Ну хорошо», — рассказал белорусский лидер.

По его словам, после этого Статкевича забрали.

«Не бросить же его. Все-таки наш человек. Гражданин, вернее, наш. Забрали его в Беларусь. Зачем его обижать?! Но если он хочет лидером быть по сжиганию автомобилей и домов милиции, то пускай там [в Литве] находится», — заявил Лукашенко.

При этом президент не сообщил, где в настоящее время находится оппозиционер.

Лукашенко 11 сентября освободил 52 заключенных, среди которых был Статкевич. В тот же день их депортировали в Литву. Однако Статкевич отказался покидать Беларусь. Он несколько часов находился в нейтральной зоне белорусско-литовской границы и отказывался уезжать. Вскоре Служба охраны государственной границы Литвы сообщила, что Статкевич покинул нейтральную зону и вернулся в Беларусь.

По данным офиса лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, Статкевича увезли в неизвестном направлении люди в масках. Соратникам, которые пытались убедить его уехать из Беларуси, Статкевич говорил, что сам будет решать свою судьбу.

В декабре 2021 года его приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в организации «массовых беспорядков».