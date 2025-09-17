Один за всех, и все за одного

Пакистан и Королевство Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной обороне, согласно которому любое нападение на одну из стран будет рассматриваться как нападение на обе.

Соглашение направлено на укрепление безопасности в регионе и предполагает совместные меры по реагированию на внешние угрозы. Подписание документа отражает укрепление стратегического партнерства между двумя странами и стремление к совместной защите интересов в сфере обороны.

Стороны подчеркнули, что договор не только усиливает военно-политическое сотрудничество, но и служит гарантией стабильности в регионе.