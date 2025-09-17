Израиль ударил по скорбевшим боевикам «Хезболлы»

Истребители израильских ВВС нанесли удар по городу Баальбек на востоке Ливана, в результате чего погибли два члена военного руководства движения «Хезболла», сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, удар был нанесен по району Эль-Асира, который находится рядом с одной из городских мечетей. Вместе с двумя командирами погиб и рядовой боевик «Хезболлы».

Израильский авианалет был совершен во время траурных мероприятий, которые начались в Баальбеке и других городах Ливана в память о жертвах израильской атаки 17 сентября 2024 года.

В результате этой масштабной диверсии погибли при детонации устройств связи 37 человек и свыше 3,6 тыс. получили ранения. Большинство пострадавших принадлежали к среднему командному составу вооруженных формирований «Хезболлы».