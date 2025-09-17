USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Израиль ударил по скорбевшим боевикам «Хезболлы»

17 сентября 2025, 23:34 593

Истребители израильских ВВС нанесли удар по городу Баальбек на востоке Ливана, в результате чего погибли два члена военного руководства движения «Хезболла», сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, удар был нанесен по району Эль-Асира, который находится рядом с одной из городских мечетей. Вместе с двумя командирами погиб и рядовой боевик «Хезболлы».

Израильский авианалет был совершен во время траурных мероприятий, которые начались в Баальбеке и других городах Ливана в память о жертвах израильской атаки 17 сентября 2024 года.

В результате этой масштабной диверсии погибли при детонации устройств связи 37 человек и свыше 3,6 тыс. получили ранения. Большинство пострадавших принадлежали к среднему командному составу вооруженных формирований «Хезболлы».

Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
17 сентября 2025, 23:42 589
Израиль обходит Турцию
Израиль обходит Турцию наш комментарий, все еще актуально
17 сентября 2025, 19:09 5781
Морской экспорт нефти из России рухнул после атак на Балтике
Морской экспорт нефти из России рухнул после атак на Балтике
00:14 474
Трамп чуть не попал в авиакатастрофу
Трамп чуть не попал в авиакатастрофу
17 сентября 2025, 23:58 951
До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей
До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей еще один вопрос; все еще актуально
17 сентября 2025, 17:47 4170
Один за всех, и все за одного
Один за всех, и все за одного
17 сентября 2025, 23:18 1181
Израиль включил лазерный щит
Израиль включил лазерный щит
17 сентября 2025, 22:51 2013
Новые украинские дроны не оставляют россиянам шанса
Новые украинские дроны не оставляют россиянам шанса
17 сентября 2025, 22:17 3084
Россияне залезли в трубу. Украинцы ее затопили
Россияне залезли в трубу. Украинцы ее затопили
17 сентября 2025, 22:13 3443
Путин пойдет дальше. В Европу
Путин пойдет дальше. В Европу разбираем с польским политологом Якобом Ольховским
17 сентября 2025, 19:37 4060
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
17 сентября 2025, 21:23 2759

