Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»

Развязанная Россией война против Украины ощущается и в Европейском союзе, и в НАТО, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Война оказывает очень конкретное влияние на нашу жизнь. Мы хотим, чтобы она закончилась», — добавил он.

«Капитуляция лишь подстегнет Россию искать следующую цель. Она уже давно испытывает границы на прочность. Пытается прибегать к провокациям, шпионажу, убийствам и разжиганию беспорядков. Но мы этого не допустим», — подчеркнул Мерц, отметив, что эта агрессия в последнее время проявляется и в нарушении воздушного пространства Польши и Румынии.

Мерц выразил обеспокоенность тем, что эта война может затянуться надолго, и призвал Украину не идти на уступки в вопросах политического суверенитета и территориальной целостности.

