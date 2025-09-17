Цена на золото бьет рекорды на фоне решения ФРС

USD 1.7000
17 сентября 2025, 23:52 466

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex (входит в Нью-Йоркскую товарную биржу) выросла до $3 744 за тройскую унцию, обновив исторический максимум, следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 22:09 по бакинскому времени цена на золото достигала $3 744 за тройскую унцию, прибавив 0,69% и установив новый исторический максимум. Рост котировок последовал за решением Федеральной резервной системы США, исполняющей функции центробанка, впервые с декабря 2024 года понизить базовую процентную ставку до 4–4,25%.

К 22:40 по бакинскому времени драгметалл перешел к снижению и торговался на уровне $3 698,1 за унцию, что на 0,54% ниже.

Накануне, во вторник, цена золота также достигала рекордных $3 737,1 за тройскую унцию.

Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
17 сентября 2025, 23:42 592
Израиль обходит Турцию
Израиль обходит Турцию наш комментарий, все еще актуально
17 сентября 2025, 19:09 5783
Морской экспорт нефти из России рухнул после атак на Балтике
Морской экспорт нефти из России рухнул после атак на Балтике
00:14 479
Трамп чуть не попал в авиакатастрофу
Трамп чуть не попал в авиакатастрофу
17 сентября 2025, 23:58 956
До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей
До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей еще один вопрос; все еще актуально
17 сентября 2025, 17:47 4170
Один за всех, и все за одного
Один за всех, и все за одного
17 сентября 2025, 23:18 1184
Израиль включил лазерный щит
Израиль включил лазерный щит
17 сентября 2025, 22:51 2015
Новые украинские дроны не оставляют россиянам шанса
Новые украинские дроны не оставляют россиянам шанса
17 сентября 2025, 22:17 3087
Россияне залезли в трубу. Украинцы ее затопили
Россияне залезли в трубу. Украинцы ее затопили
17 сентября 2025, 22:13 3447
Путин пойдет дальше. В Европу
Путин пойдет дальше. В Европу разбираем с польским политологом Якобом Ольховским
17 сентября 2025, 19:37 4061
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
17 сентября 2025, 21:23 2761

