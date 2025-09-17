Цена на золото бьет рекорды на фоне решения ФРС

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре на бирже Comex (входит в Нью-Йоркскую товарную биржу) выросла до $3 744 за тройскую унцию, обновив исторический максимум, следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 22:09 по бакинскому времени цена на золото достигала $3 744 за тройскую унцию, прибавив 0,69% и установив новый исторический максимум. Рост котировок последовал за решением Федеральной резервной системы США, исполняющей функции центробанка, впервые с декабря 2024 года понизить базовую процентную ставку до 4–4,25%.

К 22:40 по бакинскому времени драгметалл перешел к снижению и торговался на уровне $3 698,1 за унцию, что на 0,54% ниже.

Накануне, во вторник, цена золота также достигала рекордных $3 737,1 за тройскую унцию.