Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Трамп чуть не попал в авиакатастрофу

17 сентября 2025, 23:58 958

Самолет с президентом США Дональдом Трампом на борту при перелете в Великобританию слишком сблизился с пассажирским лайнером в небе над Нью-Йорком, сообщает агентство Bloomberg.

Как сообщает агентство, на опасное сближение воздушных судов обратил внимание авиадиспетчер, который оперативно дал команду экипажу пассажирского лайнера изменить курс, чтобы избежать столкновения.

Трамп прибыл в Великобританию вечером 16 сентября с беспрецедентным для современной истории вторым государственным визитом. Первый визит в этом статусе он совершил в 2019 году – в период своего первого президентского срока.

Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
17 сентября 2025, 23:42 592
Израиль обходит Турцию
Израиль обходит Турцию наш комментарий, все еще актуально
17 сентября 2025, 19:09 5783
Морской экспорт нефти из России рухнул после атак на Балтике
Морской экспорт нефти из России рухнул после атак на Балтике
00:14 481
Трамп чуть не попал в авиакатастрофу
Трамп чуть не попал в авиакатастрофу
17 сентября 2025, 23:58 959
До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей
До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей еще один вопрос; все еще актуально
17 сентября 2025, 17:47 4170
Один за всех, и все за одного
Один за всех, и все за одного
17 сентября 2025, 23:18 1184
Израиль включил лазерный щит
Израиль включил лазерный щит
17 сентября 2025, 22:51 2015
Новые украинские дроны не оставляют россиянам шанса
Новые украинские дроны не оставляют россиянам шанса
17 сентября 2025, 22:17 3088
Россияне залезли в трубу. Украинцы ее затопили
Россияне залезли в трубу. Украинцы ее затопили
17 сентября 2025, 22:13 3447
Путин пойдет дальше. В Европу
Путин пойдет дальше. В Европу разбираем с польским политологом Якобом Ольховским
17 сентября 2025, 19:37 4062
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
17 сентября 2025, 21:23 2762

