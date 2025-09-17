Трамп чуть не попал в авиакатастрофу

Самолет с президентом США Дональдом Трампом на борту при перелете в Великобританию слишком сблизился с пассажирским лайнером в небе над Нью-Йорком, сообщает агентство Bloomberg.

Как сообщает агентство, на опасное сближение воздушных судов обратил внимание авиадиспетчер, который оперативно дал команду экипажу пассажирского лайнера изменить курс, чтобы избежать столкновения.

Трамп прибыл в Великобританию вечером 16 сентября с беспрецедентным для современной истории вторым государственным визитом. Первый визит в этом статусе он совершил в 2019 году – в период своего первого президентского срока.