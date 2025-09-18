USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Морской экспорт нефти из России рухнул после атак на Балтике

Морские поставки российской нефти сократились на фоне атак украинских беспилотников на порты в Балтийском море, сообщает агентство Bloomberg.

За неделю 29 танкеров отгрузили 22,26 млн баррелей российской нефти, тогда как неделей ранее было экспортировано 28,79 млн баррелей на 38 судах.

Среднесуточный объем морских поставок за указанный период составил 3,18 млн баррелей в сутки (б/с), что на 934 тыс. б/с меньше по сравнению с предыдущей неделей. Это стало самым резким недельным падением экспорта с июля 2024 года, свидетельствуют данные по отслеживанию судов, собранные агентством.

Поставки из порта Приморск снизились примерно до 730 тыс. б/с, из Новороссийска — до 647 тыс. б/с, а объем экспорта из Усть-Луги сократился вдвое – до 313 тыс. б/с.

