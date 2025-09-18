Евросоюз между молотом Трампа и наковальней антироссийских санкций

Ряд европейских дипломатов полагает, что президент США Дональд Трамп выдвигает Евросоюзу заведомо невыполнимые условия, при выполнении которых Вашингтон согласится усилить санкции против России, сообщает в среду The Wall Street Journal (WSJ).

«Некоторые европейские дипломаты утверждают, что Трамп выдвигает условия, зная, что ЕС их не удовлетворит, и это позволяет президенту избегать усиления экономического давления на Россию. Прислушаться к призывам Трампа ввести строгие санкции против Китая и Индии, прекратить покупать российскую нефть – это явно тяжелая задача для Европы», – говорится в публикации.

В то же время, по словам источников, осведомлённых о переговорах между Трампом и европейскими лидерами, с начала украинского конфликта он настаивал на использовании замороженных российских активов. Однако, несмотря на поиск возможных механизмов их использования в интересах Украины, европейские государства не готовы к их изъятию, опасаясь ущерба для своей репутации.

WSJ отмечает, что трудности, с которыми сталкивается Евросоюз на фоне требований Дональда Трампа, указывают на более широкие проблемы блока в его попытках усилить давление на Россию.

Ранее Трамп призвал европейских союзников ужесточить меры в отношении Москвы, если они рассчитывают на аналогичные шаги со стороны США.

Во вторник издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС пока не планируют представлять предложения по новому пакету санкций против России.

Между тем, как информировала в среду газета Handelsblatt, Еврокомиссия, как ожидается, представит проект очередного санкционного пакета уже в пятницу. Агентство Bloomberg при этом указывало, что задержка с выдвижением 19-го пакета связана с необходимостью согласовать его с приоритетами G7.