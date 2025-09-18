USD 1.7000
EUR 2.0154
RUB 2.0430
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Евросоюз между молотом Трампа и наковальней антироссийских санкций

00:30 89

Ряд европейских дипломатов полагает, что президент США Дональд Трамп выдвигает Евросоюзу заведомо невыполнимые условия, при выполнении которых Вашингтон согласится усилить санкции против России, сообщает в среду The Wall Street Journal (WSJ).

«Некоторые европейские дипломаты утверждают, что Трамп выдвигает условия, зная, что ЕС их не удовлетворит, и это позволяет президенту избегать усиления экономического давления на Россию. Прислушаться к призывам Трампа ввести строгие санкции против Китая и Индии, прекратить покупать российскую нефть – это явно тяжелая задача для Европы», – говорится в публикации.

В то же время, по словам источников, осведомлённых о переговорах между Трампом и европейскими лидерами, с начала украинского конфликта он настаивал на использовании замороженных российских активов. Однако, несмотря на поиск возможных механизмов их использования в интересах Украины, европейские государства не готовы к их изъятию, опасаясь ущерба для своей репутации.

WSJ отмечает, что трудности, с которыми сталкивается Евросоюз на фоне требований Дональда Трампа, указывают на более широкие проблемы блока в его попытках усилить давление на Россию.

Ранее Трамп призвал европейских союзников ужесточить меры в отношении Москвы, если они рассчитывают на аналогичные шаги со стороны США.

Во вторник издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС пока не планируют представлять предложения по новому пакету санкций против России.

Между тем, как информировала в среду газета Handelsblatt, Еврокомиссия, как ожидается, представит проект очередного санкционного пакета уже в пятницу. Агентство Bloomberg при этом указывало, что задержка с выдвижением 19-го пакета связана с необходимостью согласовать его с приоритетами G7.

Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
17 сентября 2025, 23:42 597
Израиль обходит Турцию
Израиль обходит Турцию наш комментарий, все еще актуально
17 сентября 2025, 19:09 5784
Морской экспорт нефти из России рухнул после атак на Балтике
Морской экспорт нефти из России рухнул после атак на Балтике
00:14 485
Трамп чуть не попал в авиакатастрофу
Трамп чуть не попал в авиакатастрофу
17 сентября 2025, 23:58 962
До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей
До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей еще один вопрос; все еще актуально
17 сентября 2025, 17:47 4170
Один за всех, и все за одного
Один за всех, и все за одного
17 сентября 2025, 23:18 1185
Израиль включил лазерный щит
Израиль включил лазерный щит
17 сентября 2025, 22:51 2017
Новые украинские дроны не оставляют россиянам шанса
Новые украинские дроны не оставляют россиянам шанса
17 сентября 2025, 22:17 3088
Россияне залезли в трубу. Украинцы ее затопили
Россияне залезли в трубу. Украинцы ее затопили
17 сентября 2025, 22:13 3452
Путин пойдет дальше. В Европу
Путин пойдет дальше. В Европу разбираем с польским политологом Якобом Ольховским
17 сентября 2025, 19:37 4062
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
17 сентября 2025, 21:23 2765

ЭТО ВАЖНО

Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
17 сентября 2025, 23:42 597
Израиль обходит Турцию
Израиль обходит Турцию наш комментарий, все еще актуально
17 сентября 2025, 19:09 5784
Морской экспорт нефти из России рухнул после атак на Балтике
Морской экспорт нефти из России рухнул после атак на Балтике
00:14 485
Трамп чуть не попал в авиакатастрофу
Трамп чуть не попал в авиакатастрофу
17 сентября 2025, 23:58 962
До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей
До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей еще один вопрос; все еще актуально
17 сентября 2025, 17:47 4170
Один за всех, и все за одного
Один за всех, и все за одного
17 сентября 2025, 23:18 1185
Израиль включил лазерный щит
Израиль включил лазерный щит
17 сентября 2025, 22:51 2017
Новые украинские дроны не оставляют россиянам шанса
Новые украинские дроны не оставляют россиянам шанса
17 сентября 2025, 22:17 3088
Россияне залезли в трубу. Украинцы ее затопили
Россияне залезли в трубу. Украинцы ее затопили
17 сентября 2025, 22:13 3452
Путин пойдет дальше. В Европу
Путин пойдет дальше. В Европу разбираем с польским политологом Якобом Ольховским
17 сентября 2025, 19:37 4062
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
17 сентября 2025, 21:23 2765
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться