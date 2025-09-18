Вся президентская рать-2

Кончина легендарного американского актера и режиссера Роберта Редфорда болью отозвалась в сердцах миллионов людей. Многие стала пересматривать шедевры, в которых он снимался и которые ставил. Лично для меня в числе первых - картина «Вся президентская рать», снятая в 1976 году. Она уникальна тем, что авторами сценария выступили репортеры Washington Post Боб Вудворд и Карл Бернстайн. Те, кто провел доскональное расследование Уотергейтского скандала с нелегальным прослушиванием республиканцами разговоров в предвыборном штабе демократов. Журналисты и фигурируют в фильме под своими именами, а играют их Роберт Редфорд и другая звезда мирового кинематографа - Дастин Хоффман. Фильм в итоге получился абсолютно документальным, в нем не было ни грамма вымысла.

Но сейчас, с высоты XXI века, глядя эту картину, все же удивляешься. Президент Ричард Никсон в 1974 году из-за этого скандала подал в отставку. Что же страшного случилось? Да, была обнаружена прослушка, и к ней оказались причастны высокопоставленные чины команды Никсона. Тоже мне, большое преступление, сказал бы нынешний зритель, ведь никто никого не убил и государственного переворота не сотворил. Но факт остается фактом — двое дотошных репортеров смогли сместить с должности президента США. Смогли бы теперь талантливые репортеры столичной газеты повторить такой подвиг и уволить Трампа? На этой неделе президент США вновь повздорил с прессой. На этот раз он набросился на журналиста из Австралии Джона Лайонса. Тот поинтересовался, должен ли лидер страны так активно заниматься бизнесом. Трамп с покрасневшим от возмущения лицом заявил, что бизнесом занимается не он, а его дети. А когда австралиец попытался углубиться в эту тему, велел ему заткнуться и пообещал, что он пожалуется на него премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе, который собирается прибыть с визитом в Вашингтон. С трудом можно представить, чтобы Ричард Никсон или любой другой президент США стал бы кричать на зарубежного журналиста и грозил пожаловаться на него родителям, как будто он школяр.

На этой неделе Трамп также подал в суд на газету New York Times и издательский дом Penguin Random House. Поводом послужили статьи, авторы которых, по мнению президента, высмеивали его как успешного бизнесмена и дискредитировали как кандидата на президентских выборах 2024 года. Особый гнев Трампа вызвала статья, написанная на базе книги «Счастливый неудачник: Как Дональд Трамп растратил состояние своего отца и создал иллюзию успеха». Трамп и до этого неоднократно судился с прессой. Он подавал иски против CBS News, и та согласилась выплатить ему 16 миллионов долларов. Другая телекомпания, АВС, которую он обвинил в диффамации из-за интервью с ведущим Джоржем Стефанопулосом откупилась 16 миллионами. Но, как говорится, аппетит растет во время еды и иск New York Times составил уже 15 миллиардов. Ведущее издание страны, однако не намерено идти на мировую. В прошлом оно уже оспорило несколько исков Трампа и победило в суде. В 2020 году во время тогдашней президентской кампании он подал в суд за статью, которая была опубликована в разделе «Мнения» под заголовком «Настоящая услуга за услугу между Трампом и Россией». Иск был отклонен. А в 2023 году Трамп потерпел неудачу в суде по иску за серию статей о своем финансовом состоянии и налоговых отчислениях.

О нынешней астрономической заявке издатель NYT Артур Сульцбергер говорит, что она «фривольная», а представитель Penguin Random House называет ее «бессмысленной». Но главное, что обсуждение в суде может выйти Трампу боком. Дело в том, что The New York Times выявила новый компромат на Трампа - его сделки с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые приносят выгоду лично ему и другим высокопоставленным чиновникам Белого дома, в частности спецпредставителю по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу. Так, газете стали известны подробности этих сделок между Белым домом и влиятельным эмиратским политиком, обладающим обширными политическими связями. Одна сделка предоставила ОАЭ доступ к значительным запасам чипов искусственного интеллекта, а другая обеспечила Трампа депозитом в размере 2 миллиардов долларов.

ОАЭ рассматривает Соединённые Штаты как ключевого партнёра для приобретения необходимых передовых компьютерных чипов. Поскольку американские компании, такие как Nvidia, разрабатывают большинство самых мощных AI-чипов в мире, видный эмиратский чиновник, шейх Тахноон бин Заид Аль Нахайян, по данным The New York Times, стремился заключить сделку с США. Часть высокопоставленных лиц в Совете национальной безопасности США выступила за ограничение продажи чипов ОАЭ из-за близких отношений этой страны с Китаем. Они опасались, что, получив эти чипы, Китай сможет форсировать свои усилия по созданию более современных ракет и дронов. Но скоро их возражения были сняты, а шестеро критикующих сделку чиновников были уволены. Администрация Байдена ранее прилагала большие усилия, чтобы ограничить доступ Китая к этим AI-чипам. Это включало принятие законов по установлению жесткого экспортного контроля, который фактически запретил продажу высококлассных, передовых полупроводников Китаю.