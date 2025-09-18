Стреляют правые – ответят левые

«Радикальные левые наносят колоссальный ущерб стране, - заявил Дональд Трамп журналистам перед отлетом в Великобританию. – Но мы исправим это». Президент таким образом реагировал на убийство ультраконсервативного блогера и активиста трампистского движения Чарльза Кирка. Правда, уже известно, что Тайлер Робинсон, который произвел выстрел, принадлежит к почтенному консервативному семейству и воспитан в соответствующих ценностях, но кто запретит президенту говорить то, что он говорит? Справедливости ради, Трамп выражает точку зрения, доминирующую среди американских консерваторов: согласно недавнему опросу YouGov, 73% американцев с такими взглядами считают, что насилие в Америке порождает среда с левыми политическими ориентациями. Впрочем, среди либералов 75% придерживаются противоположного мнения: насилие связывают с консервативными убеждениями. При этом следует учитывать, что то, что в Америке называют левыми взглядами, например, в Европе укладывается скорее в весьма умеренные центристские позиции.

Можно иметь те или иные предпочтения, но объективный статистический анализ показывает, что истина вовсе не посередине, как можно было надеяться. Правы все-таки либералы. С 1990 года в США крайне правые совершили намного больше насильственных действий, чем крайне левые или радикальные исламистские экстремисты: в 227 преступных эпизодах, инициированных правыми, погибло больше 520 человек. За это же время левые экстремисты предприняли 42 идеологически мотивированных нападения, которые стоили жизни 78 людям. Разница существенная. Вышеприведенные статистические данные за последние тридцать с лишним лет были собраны Национальным институтом юстиции – аналитическим подразделением Министерства юстиции США. Они были все время в открытом доступе на публичной странице министерства, но через несколько дней после покушения на Чарльза Кирка исчезли. На это обратил внимание аспирант одного из университетов Северной Каролины, изучающий тему интернет-экстремизма и в силу научных интересов захаживающий на подобные сайты. По каким-то причинам американские власти решили убрать эту информацию долой с глаз своих граждан. Так, видимо, легче продвигать тезис о «страшном ущербе», который наносят Соединенным Штатам «левые». Независимое исследование Центра стратегических и международных исследований подтверждает тенденцию, выявленную аналитиками Министерства юстиции. По данным Центра, с 1994 по 2020 год насчитывалось 893 террористических нападения или заговора с целью нападения. Из них подавляющее большинство, 57%, замышлялись и исполнялись крайне правыми террористами, 25% - крайне левыми, 15% - религиозными фанатиками. Причем в последние годы активность правых террористов заметно выросла.