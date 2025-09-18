USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Вашингтон устал: союзники требуют, а сами кормят Россию

Европейские страны не вправе требовать от администрации президента США Дональда Трампа усиления санкционного давления на Россию, пока продолжают закупать российскую нефть. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

«Нам необходимо быть едиными в подобных решениях, они не могут настаивать на том, чтобы США действовали первыми, когда сами не хотят идти на это и продолжают закупать ее [российскую нефть]», – сказал Уитэкер в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, союзники не могут постоянно перекладывать решение всех проблем на США.

Ранее Евросоюз призывал США усилить санкционное давление на Россию, однако Дональд Трамп в ответ предложил Брюсселю самому прекратить закупки российской нефти, ввести тарифы на торговлю с Москвой и задействовать замороженные российские активы.

13 сентября Трамп заявил о готовности поддержать жесткие санкции против России при условии, что все страны НАТО выступят единым фронтом и полностью откажутся от импорта российской нефти. Он подчеркнул, что закупки энергоресурсов у Москвы отдельными союзниками подрывают переговорные позиции альянса.

