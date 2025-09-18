Великобритания признает Палестину после отлета Трампа

Великобритания намерена официально признать государственность Палестины в ближайшие выходные. Об этом сообщает газета The Times.

Согласно ее данным, премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер намерен сделать соответствующее заявление по завершении госвизита президента США Дональда Трампа.

Газета напоминает, что 29 июля канцелярия главы правительства заявила, что Лондон готов признать палестинское государство до начала сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль не прекратит военную операцию в Газе и продолжит блокировать поставки гуманитарной помощи в анклав. Впоследствии, на фоне расширения боевых действий, британский МИД подтвердил намерение добиваться признания Палестины в обозначенные сроки.

По данным The Times, Стармер решил отложить официальное заявление до конца текущей недели, чтобы не омрачить визит Трампа, поскольку Вашингтон не поддерживает британский подход к данному вопросу. Глава Белого дома прибыл в Великобританию вечером 16 сентября – это его второй государственный визит в страну, не имеющий прецедентов в современной истории.

17 сентября Трамп встретился с королем Карлом III в Виндзорском замке, а 18 сентября проведет переговоры со Стармером в резиденции Чекерс.

Неделя высокого уровня в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 23 по 29 сентября.