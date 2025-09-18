USD 1.7000
EUR 2.0154
RUB 2.0430
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Великобритания признает Палестину после отлета Трампа

01:03 526

Великобритания намерена официально признать государственность Палестины в ближайшие выходные. Об этом сообщает газета The Times.

Согласно ее данным, премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер намерен сделать соответствующее заявление по завершении госвизита президента США Дональда Трампа.

Газета напоминает, что 29 июля канцелярия главы правительства заявила, что Лондон готов признать палестинское государство до начала сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль не прекратит военную операцию в Газе и продолжит блокировать поставки гуманитарной помощи в анклав. Впоследствии, на фоне расширения боевых действий, британский МИД подтвердил намерение добиваться признания Палестины в обозначенные сроки.

По данным The Times, Стармер решил отложить официальное заявление до конца текущей недели, чтобы не омрачить визит Трампа, поскольку Вашингтон не поддерживает британский подход к данному вопросу. Глава Белого дома прибыл в Великобританию вечером 16 сентября – это его второй государственный визит в страну, не имеющий прецедентов в современной истории.

17 сентября Трамп встретился с королем Карлом III в Виндзорском замке, а 18 сентября проведет переговоры со Стармером в резиденции Чекерс.

Неделя высокого уровня в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 23 по 29 сентября.

Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров
00:43 625
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
17 сентября 2025, 21:23 3099
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем»
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем» «ПСЖ», «Бавария» и «Интер» обошли чемпиона Азербайджана
01:24 506
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
01:24 574
Путин пойдет дальше. В Европу
Путин пойдет дальше. В Европу разбираем с польским политологом Якобом Ольховским
17 сентября 2025, 19:37 4285
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
17 сентября 2025, 23:42 1010
Израиль обходит Турцию
Израиль обходит Турцию наш комментарий, все еще актуально
17 сентября 2025, 19:09 6141
Морской экспорт нефти из России рухнул после атак на Балтике
Морской экспорт нефти из России рухнул после атак на Балтике
00:14 1307
Трамп чуть не попал в авиакатастрофу
Трамп чуть не попал в авиакатастрофу
17 сентября 2025, 23:58 1949
До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей
До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей еще один вопрос; все еще актуально
17 сентября 2025, 17:47 4333
Один за всех, и все за одного
Один за всех, и все за одного
17 сентября 2025, 23:18 1616

ЭТО ВАЖНО

Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров
00:43 625
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
17 сентября 2025, 21:23 3099
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем»
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем» «ПСЖ», «Бавария» и «Интер» обошли чемпиона Азербайджана
01:24 506
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
01:24 574
Путин пойдет дальше. В Европу
Путин пойдет дальше. В Европу разбираем с польским политологом Якобом Ольховским
17 сентября 2025, 19:37 4285
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
17 сентября 2025, 23:42 1010
Израиль обходит Турцию
Израиль обходит Турцию наш комментарий, все еще актуально
17 сентября 2025, 19:09 6141
Морской экспорт нефти из России рухнул после атак на Балтике
Морской экспорт нефти из России рухнул после атак на Балтике
00:14 1307
Трамп чуть не попал в авиакатастрофу
Трамп чуть не попал в авиакатастрофу
17 сентября 2025, 23:58 1949
До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей
До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей еще один вопрос; все еще актуально
17 сентября 2025, 17:47 4333
Один за всех, и все за одного
Один за всех, и все за одного
17 сентября 2025, 23:18 1616
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться