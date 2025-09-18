Президент Сирии: Никакого мира с Израилем

Переговоры Сирии с Израилем по вопросам безопасности могут вскоре принести результаты. Об этом заявил президент арабской республики.

Он подчеркнул, что соглашение по безопасности между Сирией и Израилем необходимо для того, чтобы добиться уважения со стороны Тель-Авива к воздушному пространству и территориальной целостности республики.

Аш-Шараа добавил, что в случае успеха переговоров стороны смогут перейти к другим возможным договоренностям, однако отметил, что вопрос о мирном соглашении или нормализации отношений на данном этапе не стоит на повестке.

Президент Сирии также отверг утверждения о том, что США оказывают давление с целью заключения соглашения.