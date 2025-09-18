Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем»

Сегодня состоялись еще шесть матчей 1-го тура Лиги чемпионов.

Две встречи выделялись особо: «Бавария» - «Челси» и «Ливерпуль» - «Атлетико».

«Ливерпуль» вырвал победу со счетом 3:2. На 4-й минуте после штрафного в исполнении нападающего Мохамеда Салаха отличился защитник Эндрю Робертсон. На 6-й минуте Салах самостоятельно удвоил преимущество английской команды. На 45+3-й минуте защитник «Атлетико» Маркос Льоренте отыграл один мяч. На 81-й минуте Льоренте оформил дубль, сравняв счет. На 90+2-й минуте защитник англичан Вирджил ван Дейк принес своей команде победу.

«Бавария» в Мюнхене обыграла «Челси» - 3:1. На 20-й минуте автогол Трево Чалобы вывел мюнхенцев вперед. Гарри Кейн на 27-й минуте реализовал пенальти и удвоил преимущество немецкой команды. Коул Палмер на 29-й минуте забил за лондонцев. Кейн оформил дубль на 63-й минуте.