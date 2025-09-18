USD 1.7000
EUR 2.0154
RUB 2.0430
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем»

«ПСЖ», «Бавария» и «Интер» обошли чемпиона Азербайджана
Отдел спорта
01:24 506

Сегодня состоялись еще шесть матчей 1-го тура Лиги чемпионов.

Две встречи выделялись особо: «Бавария» - «Челси» и «Ливерпуль» - «Атлетико».

«Ливерпуль» вырвал победу со счетом 3:2. На 4-й минуте после штрафного в исполнении нападающего Мохамеда Салаха отличился защитник Эндрю Робертсон. На 6-й минуте Салах самостоятельно удвоил преимущество английской команды. На 45+3-й минуте защитник «Атлетико» Маркос Льоренте отыграл один мяч. На 81-й минуте Льоренте оформил дубль, сравняв счет. На 90+2-й минуте защитник англичан Вирджил ван Дейк принес своей команде победу.

«Бавария» в Мюнхене обыграла «Челси» - 3:1. На 20-й минуте автогол Трево Чалобы вывел мюнхенцев вперед. Гарри Кейн на 27-й минуте реализовал пенальти и удвоил преимущество немецкой команды. Коул Палмер на 29-й минуте забил за лондонцев. Кейн оформил дубль на 63-й минуте.

Интересно, что «Ливерпуль» и «Челси» - это будущие соперники «Карабаха». Еще один оппонент чемпиона Азербайджана - «Аякс» - уступил в Амстердаме миланскому «Интеру» - 0:2.

Действующий победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» без особых проблем обыграл итальянскую «Аталанту» - 4:0.

Также в среду играли: «Олимпиакос» (Греция) - «Пафос» (Кипр) - 0:0, «Славия» (Чехия) - «Буде-Глимт» (Норвегия) - 2:2.

1-й тур завершится в четверг, когда будут сыграны еще шесть матчей. А пока в лидеры вышел «ПСЖ», у которого лучшая разница забитых и пропущенных мячей. «Карабах», который после вчерашнего дня располагался на 3-й позиции, также опередили «Бавария» и «Интер», а «Ливерпуль» поравнялся с подопечными Гурбана Гурбанова. На данный момент чемпионы Азербайджана и Англии делят в таблице 6-7-е места.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров
00:43 625
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
17 сентября 2025, 21:23 3100
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем»
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем» «ПСЖ», «Бавария» и «Интер» обошли чемпиона Азербайджана
01:24 507
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
01:24 575
Путин пойдет дальше. В Европу
Путин пойдет дальше. В Европу разбираем с польским политологом Якобом Ольховским
17 сентября 2025, 19:37 4288
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
17 сентября 2025, 23:42 1011
Израиль обходит Турцию
Израиль обходит Турцию наш комментарий, все еще актуально
17 сентября 2025, 19:09 6141
Морской экспорт нефти из России рухнул после атак на Балтике
Морской экспорт нефти из России рухнул после атак на Балтике
00:14 1308
Трамп чуть не попал в авиакатастрофу
Трамп чуть не попал в авиакатастрофу
17 сентября 2025, 23:58 1950
До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей
До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей еще один вопрос; все еще актуально
17 сентября 2025, 17:47 4333
Один за всех, и все за одного
Один за всех, и все за одного
17 сентября 2025, 23:18 1616

ЭТО ВАЖНО

Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров
00:43 625
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
17 сентября 2025, 21:23 3100
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем»
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем» «ПСЖ», «Бавария» и «Интер» обошли чемпиона Азербайджана
01:24 507
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
01:24 575
Путин пойдет дальше. В Европу
Путин пойдет дальше. В Европу разбираем с польским политологом Якобом Ольховским
17 сентября 2025, 19:37 4288
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
17 сентября 2025, 23:42 1011
Израиль обходит Турцию
Израиль обходит Турцию наш комментарий, все еще актуально
17 сентября 2025, 19:09 6141
Морской экспорт нефти из России рухнул после атак на Балтике
Морской экспорт нефти из России рухнул после атак на Балтике
00:14 1308
Трамп чуть не попал в авиакатастрофу
Трамп чуть не попал в авиакатастрофу
17 сентября 2025, 23:58 1950
До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей
До Эрдогана к Трампу заскочил Варфоломей еще один вопрос; все еще актуально
17 сентября 2025, 17:47 4333
Один за всех, и все за одного
Один за всех, и все за одного
17 сентября 2025, 23:18 1616
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться