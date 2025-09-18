Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем»

Сегодня состоялись еще шесть матчей 1-го тура Лиги чемпионов.
Две встречи выделялись особо: «Бавария» - «Челси» и «Ливерпуль» - «Атлетико».
«Ливерпуль» вырвал победу со счетом 3:2. На 4-й минуте после штрафного в исполнении нападающего Мохамеда Салаха отличился защитник Эндрю Робертсон. На 6-й минуте Салах самостоятельно удвоил преимущество английской команды. На 45+3-й минуте защитник «Атлетико» Маркос Льоренте отыграл один мяч. На 81-й минуте Льоренте оформил дубль, сравняв счет. На 90+2-й минуте защитник англичан Вирджил ван Дейк принес своей команде победу.
«Бавария» в Мюнхене обыграла «Челси» - 3:1. На 20-й минуте автогол Трево Чалобы вывел мюнхенцев вперед. Гарри Кейн на 27-й минуте реализовал пенальти и удвоил преимущество немецкой команды. Коул Палмер на 29-й минуте забил за лондонцев. Кейн оформил дубль на 63-й минуте.
Интересно, что «Ливерпуль» и «Челси» - это будущие соперники «Карабаха». Еще один оппонент чемпиона Азербайджана - «Аякс» - уступил в Амстердаме миланскому «Интеру» - 0:2.
Действующий победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» без особых проблем обыграл итальянскую «Аталанту» - 4:0.
Также в среду играли: «Олимпиакос» (Греция) - «Пафос» (Кипр) - 0:0, «Славия» (Чехия) - «Буде-Глимт» (Норвегия) - 2:2.
1-й тур завершится в четверг, когда будут сыграны еще шесть матчей. А пока в лидеры вышел «ПСЖ», у которого лучшая разница забитых и пропущенных мячей. «Карабах», который после вчерашнего дня располагался на 3-й позиции, также опередили «Бавария» и «Интер», а «Ливерпуль» поравнялся с подопечными Гурбана Гурбанова. На данный момент чемпионы Азербайджана и Англии делят в таблице 6-7-е места.
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ