Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Американцам не терпится поговорить с россиянами об НЛО

01:39 141

Конгресс США готовит встречу с российскими парламентариями для обсуждения темы неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом заявила глава Целевой группы по рассекречиванию федеральных данных Анна Паулина Луна, передает The Moscow Times.

«Мы с нетерпением ждем возможности провести в ближайшее время двухпартийную встречу с [членами] российского парламента», — сказала она в интервью на NewsNation на минувшей неделе.

По словам Луны, недавно она связывалась с представителями российского правительства, чтобы узнать, располагают ли они какой-либо информацией по данной теме, которой могли бы поделиться. Однако конгрессвумен не уточнила детали возможного формата, даты и места предстоящих переговоров. Пока ни Конгресс США, ни Государственная дума публично не подтверждали проведение таких обсуждений.

Издание отмечает, что комментарии Луны прозвучали незадолго до слушаний подкомитета Палаты представителей по надзору за неопознанными аномальными явлениями (UAP), которые состоялись 9 сентября. Во время этих слушаний журналист-расследователь KLAS-TV Джордж Нэпп сообщил, что в период холодной войны Советский Союз активно изучал свидетельства об НЛО. По его данным, с 1978 по 1988 год в СССР велись целенаправленные исследования этой темы. Основанные на «документах и интервью», полученных в России в 1993 году, материалы свидетельствуют, что Министерство обороны СССР накопило «тысячи отчетов с целью выяснить суть технологий, которые демонстрируют НЛО — непредсказуемые движения, маневренность и резкие углы…».

Ранее офис Луны сообщил «РИА Новости» о готовящейся парламентской встрече между представителями США и России, которая должна пройти на «нейтральной территории». При этом американская сторона не раскрывала темы предстоящих переговоров.

Российские депутаты также упоминали о вероятности диалога с американскими коллегами в рамках дальнейших контактов после встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа.

