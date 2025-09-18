USD 1.7000
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря

наше поле зрения
Эльяс Шафиев, собкор
01:56 232

Стремительное падение уровня Каспийского моря, некогда являвшегося приютом для фламинго, осетровых и тысяч каспийских тюленей, превращает его северное побережье в бесплодные полосы песка и солончаков. В отдельных местах море отступило более чем на 50 километров. Водно-болотные угодья, еще недавно наполненные жизнью, пересыхают и превращаются в пустыню, рыболовные гавани оказываются на суше, а нефтяные компании вынуждены прокладывать всё более протяженные каналы к морским объектам.

Об этом пишет в статье для издания The Conversation британский биолог Саймон Гудман из Университета Лидса. Ранее он консультировал Программу ООН по окружающей среде (ЮНЕП) по вопросам сохранения каспийского тюленя и сотрудничал с нефтегазовыми компаниями, помогая снизить их воздействие на морскую фауну. Гудман также является сопредседателем группы специалистов по ластоногим Международного союза охраны природы.

Экологические последствия будут катастрофическими. Четыре из десяти уникальных экосистем Каспия исчезнут полностью

По словам британского ученого, основная причина нынешней катастрофы — глобальное изменение климата. Каспийское море — это не только уникальный природный объект, но и важнейший центр рыболовства, судоходства, добычи нефти и газа, а также зона растущего геополитического соперничества. По мере его обмеления перед правительствами встает судьбоносная задача: как сохранить экономическую активность и одновременно защитить экосистемы, которые поддерживают жизнь миллионов людей?

«Я приезжаю на Каспий уже более двадцати лет, работая с местными исследователями над изучением уникального и находящегося под угрозой исчезновения каспийского тюленя и содействуя его сохранению. В начале 2000-х северо-восточная часть моря представляла собой мозаику тростниковых зарослей, мелководных протоков и илистых отмелей, кишащих жизнью. Здесь нерестились рыбы, зимовали перелетные птицы, собирались десятки тысяч тюленей. Сегодня эти дикие места превратились в сухую пустошь, которая по мере отступления моря постепенно становится пустыней. Аналогичные процессы происходят и в других водно-болотных угодьях Каспия», — пишет ученый.

Уровень Каспия всегда колебался, но нынешние изменения совершенно беспрецедентны. С начала XXI века уровень воды снижался на 6 сантиметров в год, а с 2020 года скорость падения достигла 30 сантиметров ежегодно. В июле 2025 года российские ученые сообщили, что уровень Каспия опустился ниже исторического минимума за весь период инструментальных наблюдений.

Каспийский тюлень, уже находящийся на грани исчезновения, потеряет до 81 процента мест размножения

Если в XX веке главным фактором колебаний был антропогенный отбор воды для сельского хозяйства и промышленности, то теперь решающим фактором стало глобальное потепление. Объем притока воды с реками и осадками уменьшается, а усиленное испарение перекрывает и без того скромный баланс. Даже при ограничении роста глобальной температуры до целевого уровня Парижского соглашения в 2°C снижение уровня Каспия может составить 10 метров относительно 2010 года. А при сохранении нынешних выбросов парниковых газов обмеление достигнет 18 метров — высоты шестиэтажного здания.

Особая уязвимость северной части моря связана с её мелководьем: глубина здесь редко превышает 5 метров. По расчетам Гудмана, при снижении уровня всего на 10 метров обнажится около 112 тысяч квадратных километров морского дна — площадь, сопоставимая с территорией Исландии.

Экологические последствия будут катастрофическими. Четыре из десяти уникальных экосистем Каспия исчезнут полностью. Каспийский тюлень, уже находящийся на грани исчезновения, потеряет до 81 процента мест размножения. Осетровые лишатся доступа к жизненно важным нерестилищам. Как и в случае с Аральским морем, обнаженное дно начнет выбрасывать в атмосферу токсичную пыль, создавая угрозу здоровью миллионов людей.

Падает грузооборот по «Срединному коридору», соединяющему Китай с Европой, растут издержки бизнеса, а населенные пункты и инфраструктура стремительно удаляются от берега

Не менее тревожны социально-экономические последствия. Миллионы жителей региона могут столкнуться с резким ухудшением условий жизни или оказаться вынужденными покинуть свои дома. Единственная связь Каспия с глобальной морской системой проходит через дельту Волги и Донской канал, но и они уже страдают от обмеления. Порты Актау и Баку нуждаются в масштабных дноуглубительных работах, а нефтегазовые компании вынуждены прокладывать всё более длинные каналы к объектам на севере Каспия.

Параллельно растет финансовая нагрузка на государства: речь идет о миллиардах долларов. Падает грузооборот по «Срединному коридору», соединяющему Китай с Европой, растут издержки бизнеса, а населенные пункты и инфраструктура стремительно удаляются от берега.

По словам Гудмана, страны региона пытаются адаптироваться: переносят порты, проектируют новые судоходные маршруты. Но подобные меры угрожают природе. Так, план строительства нового канала через «Уральское седло» может нанести непоправимый ущерб местам размножения каспийских тюленей и другим ключевым экосистемам. Ученый подчеркивает: необходимо заранее определить границы охраняемых территорий и увязать экономические проекты с экологической экспертизой.

«Прикаспийские государства уже понимают масштабы угрозы и начинают выстраивать межправительственные соглашения. Однако скорость деградации природных систем опережает темпы политического взаимодействия», — пишет биолог.

Если правительства не сумеют действовать быстро и согласованно, мир столкнётся не только с потерей уникальных экосистем, но и с новой волной климатических беженцев, разрушением инфраструктуры и углублением геополитических конфликтов

Стремительное исчезновение Каспия— это не локальная проблема, а глобальный сигнал тревоги, который должен быть услышан в каждом кабинете власти и в каждом доме. Каспийское море — это зеркало планеты, в котором отражаются последствия климатического кризиса. То, что происходит здесь сегодня, завтра может повториться в других внутренних морях и озёрах нашей планеты.

Если правительства не сумеют действовать быстро и согласованно, мир столкнётся не только с потерей уникальных экосистем, но и с новой волной климатических беженцев, разрушением инфраструктуры и углублением геополитических конфликтов. Каспийский тюлень, осётр, перелётные птицы и миллионы людей по его берегам окажутся в одной лодке, которую уносит стремительное обмеление.

Вопрос больше не в том, можно ли остановить этот процесс. Вопрос в том, хватит ли у человечества воли и решимости признать происходящее катастрофой и предпринять шаги, которые сохранят Каспий не только как экономический ресурс, но и как живое море, без которого невозможно представить экологический баланс Евразии.

