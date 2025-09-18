Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря

Стремительное падение уровня Каспийского моря, некогда являвшегося приютом для фламинго, осетровых и тысяч каспийских тюленей, превращает его северное побережье в бесплодные полосы песка и солончаков. В отдельных местах море отступило более чем на 50 километров. Водно-болотные угодья, еще недавно наполненные жизнью, пересыхают и превращаются в пустыню, рыболовные гавани оказываются на суше, а нефтяные компании вынуждены прокладывать всё более протяженные каналы к морским объектам. Об этом пишет в статье для издания The Conversation британский биолог Саймон Гудман из Университета Лидса. Ранее он консультировал Программу ООН по окружающей среде (ЮНЕП) по вопросам сохранения каспийского тюленя и сотрудничал с нефтегазовыми компаниями, помогая снизить их воздействие на морскую фауну. Гудман также является сопредседателем группы специалистов по ластоногим Международного союза охраны природы.

По словам британского ученого, основная причина нынешней катастрофы — глобальное изменение климата. Каспийское море — это не только уникальный природный объект, но и важнейший центр рыболовства, судоходства, добычи нефти и газа, а также зона растущего геополитического соперничества. По мере его обмеления перед правительствами встает судьбоносная задача: как сохранить экономическую активность и одновременно защитить экосистемы, которые поддерживают жизнь миллионов людей? «Я приезжаю на Каспий уже более двадцати лет, работая с местными исследователями над изучением уникального и находящегося под угрозой исчезновения каспийского тюленя и содействуя его сохранению. В начале 2000-х северо-восточная часть моря представляла собой мозаику тростниковых зарослей, мелководных протоков и илистых отмелей, кишащих жизнью. Здесь нерестились рыбы, зимовали перелетные птицы, собирались десятки тысяч тюленей. Сегодня эти дикие места превратились в сухую пустошь, которая по мере отступления моря постепенно становится пустыней. Аналогичные процессы происходят и в других водно-болотных угодьях Каспия», — пишет ученый. Уровень Каспия всегда колебался, но нынешние изменения совершенно беспрецедентны. С начала XXI века уровень воды снижался на 6 сантиметров в год, а с 2020 года скорость падения достигла 30 сантиметров ежегодно. В июле 2025 года российские ученые сообщили, что уровень Каспия опустился ниже исторического минимума за весь период инструментальных наблюдений.

Если в XX веке главным фактором колебаний был антропогенный отбор воды для сельского хозяйства и промышленности, то теперь решающим фактором стало глобальное потепление. Объем притока воды с реками и осадками уменьшается, а усиленное испарение перекрывает и без того скромный баланс. Даже при ограничении роста глобальной температуры до целевого уровня Парижского соглашения в 2°C снижение уровня Каспия может составить 10 метров относительно 2010 года. А при сохранении нынешних выбросов парниковых газов обмеление достигнет 18 метров — высоты шестиэтажного здания. Особая уязвимость северной части моря связана с её мелководьем: глубина здесь редко превышает 5 метров. По расчетам Гудмана, при снижении уровня всего на 10 метров обнажится около 112 тысяч квадратных километров морского дна — площадь, сопоставимая с территорией Исландии. Экологические последствия будут катастрофическими. Четыре из десяти уникальных экосистем Каспия исчезнут полностью. Каспийский тюлень, уже находящийся на грани исчезновения, потеряет до 81 процента мест размножения. Осетровые лишатся доступа к жизненно важным нерестилищам. Как и в случае с Аральским морем, обнаженное дно начнет выбрасывать в атмосферу токсичную пыль, создавая угрозу здоровью миллионов людей.

Не менее тревожны социально-экономические последствия. Миллионы жителей региона могут столкнуться с резким ухудшением условий жизни или оказаться вынужденными покинуть свои дома. Единственная связь Каспия с глобальной морской системой проходит через дельту Волги и Донской канал, но и они уже страдают от обмеления. Порты Актау и Баку нуждаются в масштабных дноуглубительных работах, а нефтегазовые компании вынуждены прокладывать всё более длинные каналы к объектам на севере Каспия. Параллельно растет финансовая нагрузка на государства: речь идет о миллиардах долларов. Падает грузооборот по «Срединному коридору», соединяющему Китай с Европой, растут издержки бизнеса, а населенные пункты и инфраструктура стремительно удаляются от берега. По словам Гудмана, страны региона пытаются адаптироваться: переносят порты, проектируют новые судоходные маршруты. Но подобные меры угрожают природе. Так, план строительства нового канала через «Уральское седло» может нанести непоправимый ущерб местам размножения каспийских тюленей и другим ключевым экосистемам. Ученый подчеркивает: необходимо заранее определить границы охраняемых территорий и увязать экономические проекты с экологической экспертизой. «Прикаспийские государства уже понимают масштабы угрозы и начинают выстраивать межправительственные соглашения. Однако скорость деградации природных систем опережает темпы политического взаимодействия», — пишет биолог.