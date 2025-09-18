Президент США Дональд Трамп вновь вернулся к теме мирного саммита, состоявшегося 8 августа в Белом доме с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В своем аккаунте на платформе Truth Social он подчеркнул, что «гордится дружбой с двумя великими лидерами». В ответ Алиев и Пашинян поблагодарили в социальных сетях американского президента, выразив признательность за его посредничество. Ильхам Алиев заявил: «Спасибо, президент Дональд Трамп, за ваши добрые слова. Я глубоко ценю вашу важную роль в продвижении мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также в организации исторической встречи в Вашингтоне. Вы — архитектор вечной дружбы и складывающегося стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами». В свою очередь, Никол Пашинян отметил: «Еще раз благодарю вас, президент Дональд Трамп, за посредничество в достижении этого исторического соглашения с Азербайджаном, которое до сих пор никому не удавалось. Я подтверждаю свою приверженность дальнейшей институционализации мира и реализации TRIPP».

Трамп регулярно подчеркивает свою роль в продвижении мирного процесса на Южном Кавказе, считая это одним из достижений своей внешней политики. Однако акцент на личной дружбе с лидерами двух государств прозвучал на фоне итогов визита американской делегации в регион. Помощник госсекретаря США Брэндан Ханрахан посетил Баку и Ереван, обсуждая реализацию договоренностей, достигнутых в Белом доме. Одновременно в регион прибыла специальная рабочая группа правительства США по Срединному коридору, представившая проект «Маршрут Трампа» как составную часть Зангезурского коридора. Вашингтон уже объявил о выделении Армении 145 миллионов долларов в поддержку строительства транспортной инфраструктуры в рамках «Маршрута Трампа». Судя по публичным заявлениям, Дональд Трамп удовлетворен результатами переговоров и намерен развивать процесс. Российские официальные лица с подчеркнутой иронией утверждают, что документы, подписанные в Белом доме, предназначались не только для создания позитивного эффекта в международной прессе. На практике они, по мнению Кремля, способны привести к радикальному изменению баланса сил на Южном Кавказе под патронажем США. Администрация Трампа демонстрирует готовность закрепить дипломатический успех и активно использовать благоприятный момент для укрепления американских позиций в регионе.

Аналитики и лоббисты в Вашингтоне призывают Белый дом не ограничиваться достигнутым. По их мнению, США необходимо расширить присутствие на Южном Кавказе, превратив регион в стратегический плацдарм. Как отмечает издание Atlantic Council, подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и парафирование «Маршрута Трампа» стали победой не только для двух стран Южного Кавказа, но и для самих Соединенных Штатов, тогда как главным проигравшим оказывается Россия. Правозащитник и старший юридический консультант ООН Шейла Пейлан и директор Исследовательского центра «Туран» при Йорктаунском институте Джозеф Эпштейн указывают, что дипломатический успех Вашингтона стал возможен, благодаря просчетам Москвы и ее имперскому менталитету, в рамках которого российское руководство продолжает рассматривать соседние государства, как часть собственной сферы влияния, игнорируя их суверенитет. Авторы напоминают, что подобное отношение к границам имеет глубокие исторические корни. Слова Николая I о том, что «где поднят российский флаг, там он никогда не будет спущен», нашли отражение в нынешних заявлениях Владимира Путина о «бесконечных границах России». Даже такие внешне символические жесты, как появление Сергея Лаврова на саммите в Аляске в свитере с надписью «СССР», транслируют ту же установку: «То, что было нашим, должно оставаться нашим».