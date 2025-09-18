Талибы отключают интернет, чтобы «предотвратить зло»

Власти начали с Мазари-Шарифа — столицы провинции Балха на севере Афганистана, где вскоре отключения охватят и другие города.

Реализация приказа лидера Талибана муллы Хайбатуллы Ахундзады об отключении оптоволоконного интернета началась в провинции Балх, на севере Афганистана. Как сообщает Independent Persian, указ направлен на «предотвращение зла» и предусматривает отключение интернета по всей стране.

Представитель регионального отделения Талибана Хаджи Заид заявил, что Ахундзада распорядился создать «альтернативное решение внутри страны» для удовлетворения неотложных потребностей.

Распоряжение последовало через пять дней после блокировки госслужащим доступа к интернету государственной компании Afghan Telecom в ряде северных городов, включая Мазари-Шариф. Этот шаг нарушил работу государственных учреждений, которые несколько лет назад начали цифровизацию.

В числе пострадавших – паспортные службы, ЗАГС, таможня, порты, банки, СМИ и другие организации, активно использующие интернет в повседневной деятельности. Представители провайдеров отмечают, что создание альтернативы потребует значительных времени и ресурсов и не может быть выполнено в краткосрочной перспективе.

Один из провайдеров в Мазари-Шарифе сообщил, что за последние десять лет десятки компаний вложили миллионы долларов в развитие оптоволоконного интернета по всей стране, и приказ талибов грозит разрушить эту сферу.

Ранее в СМИ обсуждался план отключать телекоммуникации с 22:00 до 8:00. Хотя официальных разъяснений пока нет, источники из Балха подтвердили, что соответствующие рекомендации уже направлены операторам.

Губернатор Балха Юсуф Вафа, приближенный к Ахундзада и влиятельный в фракции Кандагара, стал первым, кто реализовал запрет на оптоволоконный интернет в провинции. При этом министр связи Талибана выступает против указа, и он пока не действует на всей территории страны.