Талибы отключают интернет, чтобы «предотвратить зло»

Реализация приказа лидера Талибана муллы Хайбатуллы Ахундзады об отключении оптоволоконного интернета началась в провинции Балх, на севере Афганистана. Как сообщает Independent Persian, указ направлен на «предотвращение зла» и предусматривает отключение интернета по всей стране.
Власти начали с Мазари-Шарифа — столицы провинции Балха на севере Афганистана, где вскоре отключения охватят и другие города.
Представитель регионального отделения Талибана Хаджи Заид заявил, что Ахундзада распорядился создать «альтернативное решение внутри страны» для удовлетворения неотложных потребностей.
Распоряжение последовало через пять дней после блокировки госслужащим доступа к интернету государственной компании Afghan Telecom в ряде северных городов, включая Мазари-Шариф. Этот шаг нарушил работу государственных учреждений, которые несколько лет назад начали цифровизацию.
В числе пострадавших – паспортные службы, ЗАГС, таможня, порты, банки, СМИ и другие организации, активно использующие интернет в повседневной деятельности. Представители провайдеров отмечают, что создание альтернативы потребует значительных времени и ресурсов и не может быть выполнено в краткосрочной перспективе.
Один из провайдеров в Мазари-Шарифе сообщил, что за последние десять лет десятки компаний вложили миллионы долларов в развитие оптоволоконного интернета по всей стране, и приказ талибов грозит разрушить эту сферу.
Ранее в СМИ обсуждался план отключать телекоммуникации с 22:00 до 8:00. Хотя официальных разъяснений пока нет, источники из Балха подтвердили, что соответствующие рекомендации уже направлены операторам.
Губернатор Балха Юсуф Вафа, приближенный к Ахундзада и влиятельный в фракции Кандагара, стал первым, кто реализовал запрет на оптоволоконный интернет в провинции. При этом министр связи Талибана выступает против указа, и он пока не действует на всей территории страны.
Указ о запрете трансляции изображений живых существ, изданный в августе 2024 года, уже действует почти в 20 из 24 провинций, однако СМИ талибов в Кабуле продолжают публиковать такие материалы, а многие талибы игнорируют запрет.
Афганские пользователи соцсетей выражают опасения, что отключение интернета может нанести более серьезный урон, чем запрет на изображения, нарушив работу бизнеса и государственных служб.
Особенно остро это коснется женщин и девушек, которые после запрета на образование и работу перешли на онлайн-обучение и дистанционную занятость. Отсутствие стабильного высокоскоростного интернета создаст для них новые трудности.