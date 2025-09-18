USD 1.7000
EUR 2.0154
RUB 2.0430
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Талибы отключают интернет, чтобы «предотвратить зло»

Джейхун Наджафов
02:18 368

Реализация приказа лидера Талибана муллы Хайбатуллы Ахундзады об отключении оптоволоконного интернета началась в провинции Балх, на севере Афганистана. Как сообщает Independent Persian, указ направлен на «предотвращение зла» и предусматривает отключение интернета по всей стране.

Власти начали с Мазари-Шарифа — столицы провинции Балха на севере Афганистана, где вскоре отключения охватят и другие города.

Представитель регионального отделения Талибана Хаджи Заид заявил, что Ахундзада распорядился создать «альтернативное решение внутри страны» для удовлетворения неотложных потребностей.

Распоряжение последовало через пять дней после блокировки госслужащим доступа к интернету государственной компании Afghan Telecom в ряде северных городов, включая Мазари-Шариф. Этот шаг нарушил работу государственных учреждений, которые несколько лет назад начали цифровизацию.

В числе пострадавших – паспортные службы, ЗАГС, таможня, порты, банки, СМИ и другие организации, активно использующие интернет в повседневной деятельности. Представители провайдеров отмечают, что создание альтернативы потребует значительных времени и ресурсов и не может быть выполнено в краткосрочной перспективе.

Один из провайдеров в Мазари-Шарифе сообщил, что за последние десять лет десятки компаний вложили миллионы долларов в развитие оптоволоконного интернета по всей стране, и приказ талибов грозит разрушить эту сферу.

Ранее в СМИ обсуждался план отключать телекоммуникации с 22:00 до 8:00. Хотя официальных разъяснений пока нет, источники из Балха подтвердили, что соответствующие рекомендации уже направлены операторам.

Губернатор Балха Юсуф Вафа, приближенный к Ахундзада и влиятельный в фракции Кандагара, стал первым, кто реализовал запрет на оптоволоконный интернет в провинции. При этом министр связи Талибана выступает против указа, и он пока не действует на всей территории страны.

Указ о запрете трансляции изображений живых существ, изданный в августе 2024 года, уже действует почти в 20 из 24 провинций, однако СМИ талибов в Кабуле продолжают публиковать такие материалы, а многие талибы игнорируют запрет.

Афганские пользователи соцсетей выражают опасения, что отключение интернета может нанести более серьезный урон, чем запрет на изображения, нарушив работу бизнеса и государственных служб.

Особенно остро это коснется женщин и девушек, которые после запрета на образование и работу перешли на онлайн-обучение и дистанционную занятость. Отсутствие стабильного высокоскоростного интернета создаст для них новые трудности.

Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения
01:56 1211
02:18 369
17 сентября 2025, 23:42 1156
00:43 821
17 сентября 2025, 21:23 3239
01:24 882
01:24 936
17 сентября 2025, 19:37 4386
17 сентября 2025, 19:09 6292
00:14 1604
17 сентября 2025, 23:58 2323

