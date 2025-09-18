Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании

Анализ работы глобальных крюинговых корпораций свидетельствует об их привлечении как к комплектации экипажей российских танкеров «теневого» флота, так и к работе с моряками оккупированных территорий Украины. Одновременно речь идет о системном врастании российского топ-менеджмента в глобальный морской бизнес. А деятельность российской управленческой системы морской индустрии плотно переплетена с деятельностью компетентных служб России, постоянно усиливающих активность. Такая деятельность является прямым и системным нарушением норм UNCLOS, MLC, STCW и комплексной резолюции IMO по безопасности на море. Она наглядно демонстрирует: международные правила цинично игнорируются, а механизмы контроля подменяются фикцией. Отсюда следует не просто необходимость фиксировать факты, но и обязанность международного сообщества жёстко реагировать — пресекать подобные практики, вводить санкции и добиваться реальной ответственности. Компании и лица, которые продолжают сотрудничать с Россией как с государством-агрессором, должны рассматриваться не как коммерческие структуры, а как соучастники её преступной политики. Итак, перейдем к конкретным вопросам кадрового обеспечения российского "теневого" танкерного флота, напрямую связанного с нефтяной империей Кремля.

В деле марсельский миллиардер Сааде В российской юрисдикции до сих пор находятся несколько структур, являющихся «дочками» мощных глобальных морских корпораций, а потому есть смысл разобраться, насколько сопоставима их деятельность с санкционным режимом и безопасностью судоходства, в том числе, в измерении нефтеперевозок. Начать стоит с российской «дочки» такой глобальной структуры, как CMA CGM - одной из крупнейших в мире судоходных корпораций, принадлежащей марсельскому миллиардеру Рудольфу Сааде, унаследовавшего ее у своего отца Джека Сааде, который полвека назад перевел свою коммерческую деятельность из Ливана во Францию. Рудольф Сааде является кавалером ордена Почетного легиона и членом коммерческого совета США, его корпорация уделяет огромное внимание пиару, спонсируя такие крупные спортивные мероприятия, как велогонка «Тур-де-Франс» и недавняя Олимпиада в Париже.

Основой деятельности CMA CGM, как и приобретенной ею 20 лет назад другой глобальной структуры, Delmas Shipping, со штаб-квартирой в Гавре, являются морские контейнерные перевозки, а также формально торговые линии этой корпорации, в том числе, черноморские и балтийские, не включающие российских портов. Чурквеидзе из Сумгаита? Впрочем, недавно всплыло любопытное «совпадение» - выяснилось, что Гоги Чурквеидзе, менеджер грузинского офиса CMA CGM, одновременно возглавлял азербайджанскую компанию «Aegis Voyage Shipmanagement» из Сумгаита, которая была замечена в роли ISM-менеджера подсанкционного танкера «Luna», номер ИМО 9258868, совершающего рейсы под флагом Вьетнама. В январе 2025 года танкер «Luna» вывез из российского порта Усть-Луга на Балтийском море при посредничестве подконтрольной россиянам компании из ОАЭ «Fuel and Oil Dynamics FZE» 100 тысяч тонн нефти марки «Urals» стоимостью 38,7 миллиона долларов.

Именно поэтому следует внимательнее приглядеться к деятельности российской «дочки» корпорации CMA CGM, а также петербургской фирмы ООО «СМА ШИПС РУС» (налоговый номер 7840061499), возглавляемой Романом Баранцом. Эта крюинговая структура (то есть, занимающаяся трудоустройством моряков), основателями которой являются «СМА Шипс Сингапур ПТЭ. ЛТД» и российское ООО «СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ», была сформирована в 2017 году и с тех пор имеет в России лицензию по трудоустройству моряков под номером 20117781343. Никаких препятствий в ведении бизнеса со стороны российских властей эта структура с офисом в бизнес-центре "Стелс" за последние несколько лет не испытывала, и за 2024 год она задекларировала чистую прибыль в объеме 35,4 миллиона рублей. А французская компания в руках Почтарева Впрочем, CMA CGM работает в России намного раньше, с начала 2000-х годов, в частности, через упомянутую выше ООО «СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ РУСЬ» (налоговый код 7705563140), которая декларирует функционал в сфере разнообразных перевозок. Ее основателем является французская компания «СИЭМЭЙ СИДЖИЭМ ЭЙДЖЕНСИС ВОРЛДВЙД", директором которой является Михаил Почтарев.

Впрочем, у господина Почтарева есть все основания называть себя классическим «мультидиректором», поскольку за ним числятся еще пять фирм, очевидно, представляющих интересы разных бенефициаров. Наиболее примечательной из них является московское ООО «ЭЙРБАС РУС" (налоговый код 7706644169), то есть, российская дочь французской корпорации Airbus. Неизменное директорство Михаила Почтарева в российских структурах CMA CGM началось довольно давно. В 2009 году появилось сообщение, что тогдашний директор российского филиала CMA Владимир Гликсон будет заменен норвежцем Джаспером Педерсеном, и что «в переходный период руководить бизнесом будет Михаил Почтарев». Впрочем, в дальнейшем Педерсен довольно быстро прекратил сотрудничество с CMA CGM и «укоренился» в топ-менеджменте украинских логистических компаний. А вот в отношении Почтарева фраза «ничто не является более постоянным, чем временное» оказалась пророческой. А глобальная судоходная структура в руках Шаботина Тем не менее, куда более интересной выглядит персона Олега Шаботина - бывшего многолетнего соучредителя компании "СМА ШИПС РУС", таинственно исчезнувшего из соответствующего перечня в 2024 году.

Шаботин много лет возглавлял российские дочерние структуры другой глобальной судоходной структуры - Marlow Navigation. Официальная история этой корпорации начинается с 1982 года, а ее основателем называют голландца Германа Эдена. Причем с самого начала офисы компании Marlow Navigation действовали с регистрацией как в Нидерландах, так и на Кипре, и в Германии. Как минимум с 2003 года Шаботин являлся главной «говорящей головой» российского офиса Marlow Navigation, а сейчас возглавляет ЗАО «Марлоу Навигейшн Россия» и ООО «Марлоу Навигейшн Калининград», а также и нынешнее ростовское ООО "Марлоу Навигейшн Рус", где Шаботин одновременно является генеральным директором. В то же время фактически офисы «Марлоу Навигейшн Рус» работают в Петербурге и Владивостоке, а в Новороссийске фактической структурой от Marlow Navigation стала основанная в 2015 году компания ООО «Санрайз Марин» (налоговый код 9204004521), учредителем которой был сначала Борис Эзри, а затем - Андрей Бугримов.

В первые годы существования компания «Санрайз Марин» называлась «Marlow Navigation Taurica». Кстати, именно под таким брендом открылся ее первый офис в Новороссийске. Упоминание об этой компании есть и на официальном сайте «Марлоу Навигейшн Рус». При этом ни в момент создании этой структуры, ни в дальнейшем особо не скрывалось, что «целевой аудиторией» этой компании являются крымские моряки. В соцсетях есть сообщения о деятельности, как минимум, в Севастополе и Керчи рекрутеров «Marlow Navigation», действовавших под эгидой "Санрайз Марин", которая координировала в этих крымских городах соответствующие «теневые» офисы. В этом измерении неудивительно, что упомянутый выше Бугримов родом из Керчи, а Борис Эзри, получивший в Севастополе налоговый номер 920455539058, именно в этом городе приобрел в 2015 году квартиру, за которую, впрочем, в дальнейшем начал судиться с продавцами. Впрочем, в контексте нашего расследования деятельность «Санрайз Марин» примечательна в принципиально ином измерении. Под флагом Германии… и не только Дело в том, что, судя по данным, опубликованным в открытых источниках, главный российский офис компании «Marlow Navigation», также, как и CMA CGM, набирает моряков прежде всего для работы на контейнеровозах и балкерах. Однако среди десятков объявлений офиса «Марлоу Навигейшн Рус», опубликованных в Петербурге в 2025 году, мы нашли как минимум две вакансии – старшего и второго помощника капитана на танкер «Seamarlin» под флагом ФРГ (номер IMO 9380489), на танкер «Seaconger» (номер IMO 9352298), а также в компанию «German Tanker Shipping GMBH» из Бремена.

И по странному «совпадению» на морском портале Magic Port в августе 2025 года оба эти судна были указаны, как находящиеся под санкционным риском, поскольку они многократно заходили на погрузку в порт Новороссийск, откуда вывозили нефть по портам Средиземного моря. Вдаваясь в рассуждения о том, насколько в принципе «безопасной» для перевозки так называемых конкурентных грузов контейнеровозами или балкерами недружественных России стран становится должность судового офицера с российским гражданством, отметим: формально трудоустройство сотен россиян в качестве машинных и палубных офицеров через петербургский офис «Марлоу Навигейшн Рус» соответствует заявлениям компании о сотрудничестве с «более чем 130 судовладельцами» из Германии и Нидерландов, среди которых, очевидно, находятся несколько крупных бенефициаров. Но если проанализировать вакансии, которые размещает для крымчан, «Санрайз Марин» - новороссийская «дочка» «Marlow Navigation» - то там процент предложений на танкеры значительно больше, а объявляемые ставки платные на должностях - несколько ниже. В морских чатах 2023 года об этих вакансиях писалось, что «сейчас нас к индусам на Nautica посылают». С высокой степенью вероятности можно предположить, что речь идет о грузинском крюинге «Nautica», специализирующимся на поставках экипажей именно к танкерному флоту, который зарегистрирован, прежде всего, в ОАЭ и имеет в числе прочих и индийских судовладельцев.

В вакансиях, обнародованных летом компанией «Nautica», нами была обнаружена опция на танкер "The Sauce" под флагом Либерии, (номер IMO 9315769), который в 2025 году возил российскую нефть и из Новороссийска, и из Усть-Луги. При любых обстоятельствах очевидно, что «Санрайз Марин» предлагает вакансии со «стартом» контракта не только на суда европейских операторов, но и, прежде всего, в российских портах на Черном море, а потому соответствующие танкеры будут нагружаться там явно подсанкционной продукцией. Также стоит отметить, что именно «Санрайз Марин» предлагает своим клиентам-морякам "банковские счета в Казахстане" – очевидно, чтобы избежать санкционных ограничений во время расчетов. Очевидно, что такие «особые опции» наиболее интересны членам экипажей именно подсанкционных судов. В то же время стоит добавить, что описанная выше деятельность именно «Marlow Navigation» пересекается с «CMA CGM» не только в лице Олега Шаботина, который еще двадцать лет назад демонстрировал на морских форумах полное владение всем «закулисьем» крюинговых агентств Нидерландов.

Интересно, что именно описанные выше российские «дочки» «Marlow Navigation» и «CMA CGM», совместно с еще двумя крюингами Санкт-Петербурга – компаниями "Бризе Шиппинг" и "Нева Шиппинг Менеджмент" - основали в 2018 году «Потребительское общество взаимного страхования", (налоговый номер 7840084538), которое в октябре 2022 года было ликвидировано. Такой «P&I на минималках» был, по всей видимости, придуман российским руководством компаний «Marlow Navigation» и «CMA CGM», как форма имитации соответствия требованиям Конвенции о труде в морском судоходстве — в той её части, где закреплено обязательство судовладельца гарантировать ответственность перед моряком. Поэтому неудивительно, что впоследствии эту же идею начали обсуждать в «Ассоциации компаний по подбору, обучению, найму и трудоустройству моряков» (NCP Acstes), президентом которой, как нетрудно догадаться, является всё тот же Олег Шаботин. Впрочем, в эту структуру входят не только «Marlow Navigation» и «CMA CGM», но и российские дочерние структуры "V.Ships" («Балтик Гроуп Интернешнл Новороссийск» и «Балтик Гроуп Интернешнл Санкт-Петербург»), "Bernhard Schulte Ship Management (BSM)" («Бернхард Шульте Шипменеджмент Кру Сервис Центр С. Петербург»), Danaos Shipping («Данаос-Раша») и т. д. Под опекой МИД России За последние годы приведенная ассоциация и ее «говорящая голова» Шаботин отметились также в обсуждении попыток обхода санкций в сфере выплат и трансфера моряков с российскими паспортами, а также в крайне примечательной ситуации, когда они публично требовали от МИД РФ «содействия» в решении вопроса «частых отказов морякам в китайских визах». Из действительно оперативной реакции дипломатов МИД РФ на подобное требование, учитывая известную медлительность российской бюрократии, стало ясно: упомянутое объединение крюингов имеет покровителей в Кремле — и связано это не столько с их европейскими «родительскими компаниями», сколько с другими, более влиятельными интересами.

Это подтверждается и участием других упомянутых крюинговых компаний в деятельности «теневого» флота, что особенно наглядно видно на примере сети «Балтик Групп», нередко действующей под названием «Baltic Group International Ltd». Вышеуказанные фирмы — ЗАО «Балтик Гроуп Интернешнл Новороссийск» (ИНН 2315018573) и АО «Балтик Гроуп Интернешнл Санкт-Петербург» (ИНН 7808033560, лицензия на трудоустройство моряков №1520160155) — имеют одного и того же директора, Владимира Феоктистова. При этом вторая компания в российских реестрах напрямую связана с английской «V. Ships», фигурируя как «V. Шипс Юкей Групп Лтд». Также в России действует ЗАО «Балтик Гроуп Интернешнл Дальний Восток» (ИНН 2508051760) с директором Сергеем Новоселовым. Кроме того, все эти структуры указаны в документах «V. Ships» 2021 и 2024 годов как дочерние, а топ-менеджерами корпорации в России указаны именно Владимир Феоктистов, Сергей Новоселов и Виктор Ходаков. Со штаб-квартирой в Лондоне «V. Ships» является частью «V. Group Holdings Limited», которая зарегистрирована в Монако, имеет штаб-квартиру в Лондоне и более 60 офисов в 30 странах. Значительная доля этой компании принадлежит американской структуре «Advent International» из Бостона. Поэтому неудивительно, что на веб-ресурсах российской «Балтик групп Интернешнел» ничего не говорится ни об учредителях, ни о руководящем менеджменте компании (кроме единичного упоминания о Феоктистове), ни о ее общем статусе в российской юрисдикции. В то же время эти ресурсы признают наличие структур «Балтик групп Интернешнел» в Риге, Батуми, Тбилиси, Астрахани, Архангельске, Петербурге и Новороссийске, при том, что с 2025 года Новороссийский офис вообще виртуально «перенесли» в Грузию и советуют морякам связываться с тамошними операторами и менеджерами компании, а указанный адрес в Риге - 17a, Duntes iela, LV-100 - совпадает с тамошним офисом классификатора «Bureau Veritas» и с местной «дочкой» все той же «CMA CGM» - "CMA CGM Latvia, SIA" и другими морскими структурами.

В Грузии эта структура действует, как «Baltic Group International Georgia Ltd", зарегистрированная в Батуми с VAT Number 211374047. В то же время из русскоязычных морских порталов следует, что «Балтик групп Интернешнел» действует в Таллинне, Клайпеде, а также в Самаре, Находке и Калининграде. В Таллинне действительно зарегистрирована одноименная фирма «Baltic International Group OÜ» (ИНН 14016884, адрес Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 7-636, 10117), а в Клайпеде зарегистрирована фирма «Baltic Group International Klaipdada, UAB» (ИНН 142062212, адрес Klaip mdos m. sav. Klaipėdos m. Jono g.10). Анализ вакансий от всех офисов «Baltic Group International Ltd» свидетельствует, что они активно и массово набирают членов экипажей именно на танкеры. К примеру, в конце 2024 года из офиса этой корпорации в Батуми на танкер «Free Spirit" (IMO 9409259) были трудоустроены на должность судового инженера россиянин Александр Шейн, а на должность третьего офицера - россиянин Денис Костырский. Кто такой Эльчин Магеррамов? В начале 2025 года это судно, которое активно перевозит российские нефтепродукты, сменило название на «Spirit 2» под флагом Панамы и затем Палау, что, впрочем, не помешало Великобритании 17 июля 2025 года включить это судно в санкционные списки именно за перевозку российской нефти в третьи страны. Добавим, что в августе 2025 года этот же танкер вез российскую нефть из Усть-Луги в сторону Суэцкого канала. Было также выявлено, что в октябре 2024 года офис корпорации в Батуми трудоустроил Эльчина Магеррамова третьим офицером на танкер «Shusha» (IMO 9779941). Этот танкер, шедший под флагом Азербайджана, попал в июле 2025 года под санкции Евросоюза именно за перевозку российской нефти в третьи страны.