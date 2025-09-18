Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет

По данным источников издания, в последние недели Трамп сказал нескольким своим помощникам, что Нетаньяху предпочитает использовать военную силу для принуждения ХАМАС к капитуляции, вместо желаемого американским лидером урегулирования ситуации путем переговоров. Собеседники газеты сообщили, что разочарование Трампа Нетаньяху усилилось на прошлой неделе, после того как Израиль атаковал переговорщиков ХАМАС в Катаре.

Согласно информации источников, Трамп заявил своим высокопоставленным помощникам, что Нетаньяху его «достал». Однако, по мнению собеседников издания, президент США вряд ли откажется от поддержки Израиля.

Газета отмечает, что, несмотря на недовольство, Трамп воздерживается от принятия жестких мер в отношении Израиля. Издание объясняет это хорошими личными отношениями Трампа и Нетаньяху. Как заявили The Wall Street Journal несколько неназванных американских чиновников, Трамп гордится теплыми отношениями с израильским премьером и не хочет их портить. Американский лидер также по-прежнему намерен добиться установления дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией и считает это своей крупной дипломатической целью.

9 сентября Израиль нанес удары по зданию, где находились представители руководства движения ХАМАС, базирующиеся в Дохе. В палестинской группировке заявили, что все высокопоставленные члены руководства выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын Халиля аль-Хайя - главного переговорщика движения. The Wall Street Journal ранее сообщала, что Трамп после удара Израиля по Дохе провел напряженный телефонный разговор с Нетаньяху. По данным газеты, Трамп был недоволен тем, что узнал об атаке не от Израиля, а от американских военных. Хозяин Белого дома указал Нетаньяху на то, что еврейское государство атаковало территорию союзника США, выступавшего посредником на переговорах о завершении военной операции в секторе Газа. Нетаньяху в ответ заявил, что у него было «небольшое окно возможностей» для нанесения удара и он счел нужным им воспользоваться.