Супруги Карла III и Трампа на банкете в платьях цветов флага Украины

Жена короля Великобритании Карла III Камилла и первая леди США Мелания Трамп появились в синем и желтом платьях соответственно (цвета украинского флага) на государственном банкете в Виндзорском замке. Соответствующие фото опубликовали американские и британские СМИ.

Королева Камилла надела сдержанное синее платье, которое дополнила изысканным колье и брошью. В свою очередь супруга президента США выбрала платье желтого цвета. Она добавила к нему светлый пояс.

На мероприятии в честь официального визита Трампа и его жены в Великобританию присутствовали также король Карл III, принц Уэльский Уильям, его жена, принцесса Уэльская Кейт и другие члены королевской семьи. На банкете король затронул тему российско-украинского войны и повторил, что Великобритания остается на стороне Киева. «Сегодня, когда тирания вновь угрожает Европе, мы и наши союзники стоим вместе в поддержку Украины, чтобы сдержать агрессию и добиться мира», — сказал британский монарх, слова которого приводит BBC.