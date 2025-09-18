USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Супруги Карла III и Трампа на банкете в платьях цветов флага Украины

Жена короля Великобритании Карла III Камилла и первая леди США Мелания Трамп появились в синем и желтом платьях соответственно (цвета украинского флага) на государственном банкете в Виндзорском замке. Соответствующие фото опубликовали американские и британские СМИ.

Королева Камилла надела сдержанное синее платье, которое дополнила изысканным колье и брошью. В свою очередь супруга президента США выбрала платье желтого цвета. Она добавила к нему светлый пояс.

На мероприятии в честь официального визита Трампа и его жены в Великобританию присутствовали также король Карл III, принц Уэльский Уильям, его жена, принцесса Уэльская Кейт и другие члены королевской семьи. На банкете король затронул тему российско-украинского войны и повторил, что Великобритания остается на стороне Киева. «Сегодня, когда тирания вновь угрожает Европе, мы и наши союзники стоим вместе в поддержку Украины, чтобы сдержать агрессию и добиться мира», — сказал британский монарх, слова которого приводит BBC.

Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
«Россия оказывается главным проигравшим…»
«Россия оказывается главным проигравшим…» что предлагает Вашингтон?
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения
Талибы отключают интернет, чтобы «предотвратить зло»
Талибы отключают интернет, чтобы «предотвратить зло»
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем»
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем» «ПСЖ», «Бавария» и «Интер» обошли чемпиона Азербайджана
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
Путин пойдет дальше. В Европу
Путин пойдет дальше. В Европу разбираем с польским политологом Якобом Ольховским
Израиль обходит Турцию
Израиль обходит Турцию наш комментарий, все еще актуально
