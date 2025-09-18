USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Трамп объявил движение «Антифа» «террористическим»

08:44

Президент США Дональд Трамп объявил о признании движения американских антифашистов «Антифа» «террористической организацией». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Я с удовольствием сообщаю многим нашим патриотам США о том, что я признаю «Антифа», больную, опасную, леворадикальную катастрофу, крупной террористической организацией», — написал Трамп.

Президент США пригрозил расследованиями тем, кто финансирует это движение: «Я также настоятельно рекомендую провести тщательное расследование в соответствии с высочайшими правовыми стандартами и практикой тех, кто финансирует «Антифа».

«Антифа» (сокращенно от anti-fascist, «антифашисты») — децентрализованное антифашистское объединение, которое действует в США и не имеет признаков формальной организации. Движение состоит из различных местных групп, активистов и сообществ в социальных сетях, которые координируются на местном либо региональном уровне. Целью «Антифа» является противостояние фашизму, расизму, ультраправым движениям и неонацизму. Объединение часто использует прямые действия (протесты, контрдемонстрации) для выражения своей позиции.

Трамп говорил о намерении признать «Антифа» «террористической организацией» еще в 2020 году на фоне массовых протестов, которые охватили США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
08:08
«Россия оказывается главным проигравшим…»
«Россия оказывается главным проигравшим…» что предлагает Вашингтон?
02:12
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения
01:56
Талибы отключают интернет, чтобы «предотвратить зло»
Талибы отключают интернет, чтобы «предотвратить зло»
02:18
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
17 сентября 2025, 23:42
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров
00:43
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
17 сентября 2025, 21:23
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем»
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем» «ПСЖ», «Бавария» и «Интер» обошли чемпиона Азербайджана
01:24
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
01:24
Путин пойдет дальше. В Европу
Путин пойдет дальше. В Европу разбираем с польским политологом Якобом Ольховским
17 сентября 2025, 19:37
Израиль обходит Турцию
Израиль обходит Турцию наш комментарий, все еще актуально
17 сентября 2025, 19:09

