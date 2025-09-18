Трамп объявил движение «Антифа» «террористическим»

«Я с удовольствием сообщаю многим нашим патриотам США о том, что я признаю «Антифа», больную, опасную, леворадикальную катастрофу, крупной террористической организацией», — написал Трамп.

Президент США Дональд Трамп объявил о признании движения американских антифашистов «Антифа» «террористической организацией». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Президент США пригрозил расследованиями тем, кто финансирует это движение: «Я также настоятельно рекомендую провести тщательное расследование в соответствии с высочайшими правовыми стандартами и практикой тех, кто финансирует «Антифа».

«Антифа» (сокращенно от anti-fascist, «антифашисты») — децентрализованное антифашистское объединение, которое действует в США и не имеет признаков формальной организации. Движение состоит из различных местных групп, активистов и сообществ в социальных сетях, которые координируются на местном либо региональном уровне. Целью «Антифа» является противостояние фашизму, расизму, ультраправым движениям и неонацизму. Объединение часто использует прямые действия (протесты, контрдемонстрации) для выражения своей позиции.

Трамп говорил о намерении признать «Антифа» «террористической организацией» еще в 2020 году на фоне массовых протестов, которые охватили США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.