Азербайджан увеличил квоты для Украины

Украинские перевозчики получили дополнительные квоты для международных грузовых перевозок в Азербайджан и Боснию и Герцеговину, которые увеличили их количество соответственно на 20% и 100%, сообщил заместитель министра развития громад и территорий Украины Сергей Деркач.

Согласно его сообщению в соцсети, в случае Азербайджана предоставлено 100 разрешений, в Боснию и Герцеговину - 300 разрешений.

Деркач добавил, что параллельно осуществляется работа, чтобы украинские перевозчики и в дальнейшем могли стабильно выполнять перевозки в страны Европейского союза, где сейчас действует режим «транспортного безвиза». По словам Деркача, новые квоты позволят украинским компаниям выполнять больше рейсов, формировать устойчивые логистические маршруты и расширять направление бизнеса.