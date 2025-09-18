Дорожная полиция обратилась к водителям

Управление дорожной полиции Баку обратилось к водителям в преддверии Гран-при Азербайджана «Формулы-1», который стартует 19 сентября в столице Азербайджана.

В сообщении пресс-службы дорожной полиции говорится, что в рамках организационных работ на некоторых улицах и проспектах Баку будет введено ограничение на движение автомобилей. Водителям, направляющимся к площадям Азнефть и Нефтяников, рекомендуется использовать третью окружную дорогу от 14-го километра трассы Баку - Сальян через круг Локбатан с последующим проездом через территорию «20 Января» или район Ени Ясамал.

Жителям 20-го участка и поселка Баилово полиция советует добираться до центра Баку по внутренним дорогам поселка через улицу Гурбана Аббасова, улицы Теймура Эльчина, Мехти Гусейна и Лермонтова.

Дорожная полиция просит горожан и гостей Баку по возможности отказаться от использования личного автотранспорта в период проведения гонок и передвигаться в центр города на общественном транспорте.

Гран-при Азербайджана пройдет на городской трассе Баку с 19 по 21 сентября.