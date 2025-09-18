USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Дорожная полиция обратилась к водителям

10:11

Управление дорожной полиции Баку обратилось к водителям в преддверии Гран-при Азербайджана «Формулы-1», который стартует 19 сентября в столице Азербайджана.

В сообщении пресс-службы дорожной полиции говорится, что в рамках организационных работ на некоторых улицах и проспектах Баку будет введено ограничение на движение автомобилей. Водителям, направляющимся к площадям Азнефть и Нефтяников, рекомендуется использовать третью окружную дорогу от 14-го километра трассы Баку - Сальян через круг Локбатан с последующим проездом через территорию «20 Января» или район Ени Ясамал.

Жителям 20-го участка и поселка Баилово полиция советует добираться до центра Баку по внутренним дорогам поселка через улицу Гурбана Аббасова, улицы Теймура Эльчина, Мехти Гусейна и Лермонтова.

Дорожная полиция просит горожан и гостей Баку по возможности отказаться от использования личного автотранспорта в период проведения гонок и передвигаться в центр города на общественном транспорте.

Гран-при Азербайджана пройдет на городской трассе Баку с 19 по 21 сентября.

Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
08:08
«Россия оказывается главным проигравшим…»
«Россия оказывается главным проигравшим…» что предлагает Вашингтон?
02:12
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения
01:56
Талибы отключают интернет, чтобы «предотвратить зло»
Талибы отключают интернет, чтобы «предотвратить зло»
02:18
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
17 сентября 2025, 23:42
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров
00:43
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
17 сентября 2025, 21:23
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем»
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем» «ПСЖ», «Бавария» и «Интер» обошли чемпиона Азербайджана
01:24
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
01:24
Путин пойдет дальше. В Европу
Путин пойдет дальше. В Европу разбираем с польским политологом Якобом Ольховским
17 сентября 2025, 19:37
Израиль обходит Турцию
Израиль обходит Турцию наш комментарий, все еще актуально
17 сентября 2025, 19:09

