Новый уровень мирового комфорта уже совсем близко: в Гяндже открывает свои двери Ramada Plaza Gence

В самом сердце второго по величине города Азербайджана гостей ждет единственный в Гяндже отель под международным брендом Ramada, который возвращается с современным дизайном и высоким уровнем сервиса, узнаваемым и ценимым путешественниками по всему миру.

Ramada Plaza Gence предлагает 181 номер — от уютных стандартов до просторных люксов и вилл, созданных как для деловых поездок, так и для семейного отдыха. Каждый номер оснащён всем необходимым: кондиционером, мини-баром, кофемашиной и стабильным Wi-Fi, а просторные ванные комнаты и продуманная атмосфера позволяют почувствовать себя «как дома» и одновременно погрузиться в атмосферу города.

Здесь продумана каждая деталь: рестораны удивят богатым выбором как национальной, так и международной кухни, а бар у бассейна станет местом, где приятно провести вечер за бокалом напитка, наслаждаясь видом на Гянджу, погружающуюся в сумерки.

Возле бассейной зоны также возможно проведение мероприятий на открытом воздухе — от камерных встреч до атмосферных вечеринок. Для тех, кто предпочитает активный отдых, доступны фитнес-центр, открытый и крытый бассейны, сауна, бильярд. Дополнительное удобство обеспечивают просторная парковка, круглосуточный room-service, а также услуги прачечной.