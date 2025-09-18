USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

В России уничтожили сотни килограммов продукции из Азербайджана

10:30 1290

Россельхознадзор заявил об уничтожении в Пермском крае более 220 кг животноводческой продукции из Азербайджана и Узбекистана.

По данным ведомства, нарушения якобы выявили при ветеринарном контроле в аэропорту Перми.

«С начала 2025 года управлением Россельхознадзора изъято и уничтожено 222,5 кг животноводческих товаров неизвестного происхождения… Мясная, молочная, пчеловодческая продукция и яйца поступили из Азербайджана и Узбекистана без необходимых ветеринарных документов», — утверждают в ведомстве.

Информация опубликована на сайте Россельхознадзора.

Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
08:08 985
«Россия оказывается главным проигравшим…»
«Россия оказывается главным проигравшим…» что предлагает Вашингтон?
02:12 6087
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения
01:56 8177
Талибы отключают интернет, чтобы «предотвратить зло»
Талибы отключают интернет, чтобы «предотвратить зло»
02:18 2212
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
17 сентября 2025, 23:42 2321
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров
00:43 2265
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
17 сентября 2025, 21:23 4122
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем»
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем» «ПСЖ», «Бавария» и «Интер» обошли чемпиона Азербайджана
01:24 3949
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
01:24 3786
Путин пойдет дальше. В Европу
Путин пойдет дальше. В Европу разбираем с польским политологом Якобом Ольховским
17 сентября 2025, 19:37 4958
Израиль обходит Турцию
Израиль обходит Турцию наш комментарий, все еще актуально
17 сентября 2025, 19:09 7488

