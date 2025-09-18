В России уничтожили сотни килограммов продукции из Азербайджана

Россельхознадзор заявил об уничтожении в Пермском крае более 220 кг животноводческой продукции из Азербайджана и Узбекистана.

По данным ведомства, нарушения якобы выявили при ветеринарном контроле в аэропорту Перми.

«С начала 2025 года управлением Россельхознадзора изъято и уничтожено 222,5 кг животноводческих товаров неизвестного происхождения… Мясная, молочная, пчеловодческая продукция и яйца поступили из Азербайджана и Узбекистана без необходимых ветеринарных документов», — утверждают в ведомстве.

Информация опубликована на сайте Россельхознадзора.