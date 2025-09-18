USD 1.7000
EUR 2.0052
RUB 2.0331
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Словакия и Венгрия не сдаются

10:59 388

Словакия и Венгрия дали понять, что не намерены сокращать импорт российских энергоносителей, пока Евросоюз не обеспечит им реальные альтернативные источники.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на слова министров двух стран.

Глава Минэкономики Словакии Дениса Сакова прямо заявила: «Прежде чем мы сможем полностью взять на себя такие обязательства, нужно создать условия. Иначе рискуем серьезно навредить промышленности и экономике». Она добавила, что сначала должна появиться инфраструктура для альтернативных маршрутов.

Сакова рассказала, что обсуждала эту позицию с министром энергетики США Крисом Райтом в Вене. По ее словам, американская сторона отнеслась с пониманием и признала, что США должны активнее поддерживать энергетические проекты в Европе.

Схожую позицию озвучил руководитель аппарата венгерского премьера Гергей Гуляш: «Будапешт отвергнет любые инициативы ЕС, которые могут поставить под угрозу энергобезопасность страны».

Напомним, Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть по нефтепроводу «Дружба», на который в последнее время неоднократно совершались атаки. Братислава и Будапешт даже пожаловались на это в Еврокомиссию.

Тем временем глава США Дональд Трамп уже пригрозил ввести серьезные санкции против России, но только если все страны НАТО одновременно прекратят закупать российскую нефть.

Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
08:08 988
«Россия оказывается главным проигравшим…»
«Россия оказывается главным проигравшим…» что предлагает Вашингтон?
02:12 6092
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения
01:56 8181
Талибы отключают интернет, чтобы «предотвратить зло»
Талибы отключают интернет, чтобы «предотвратить зло»
02:18 2212
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
17 сентября 2025, 23:42 2321
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров
00:43 2265
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
17 сентября 2025, 21:23 4122
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем»
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем» «ПСЖ», «Бавария» и «Интер» обошли чемпиона Азербайджана
01:24 3952
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
01:24 3788
Путин пойдет дальше. В Европу
Путин пойдет дальше. В Европу разбираем с польским политологом Якобом Ольховским
17 сентября 2025, 19:37 4958
Израиль обходит Турцию
Израиль обходит Турцию наш комментарий, все еще актуально
17 сентября 2025, 19:09 7488

ЭТО ВАЖНО

Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
08:08 988
«Россия оказывается главным проигравшим…»
«Россия оказывается главным проигравшим…» что предлагает Вашингтон?
02:12 6092
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения
01:56 8181
Талибы отключают интернет, чтобы «предотвратить зло»
Талибы отключают интернет, чтобы «предотвратить зло»
02:18 2212
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
17 сентября 2025, 23:42 2321
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров
00:43 2265
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
17 сентября 2025, 21:23 4122
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем»
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем» «ПСЖ», «Бавария» и «Интер» обошли чемпиона Азербайджана
01:24 3952
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
01:24 3788
Путин пойдет дальше. В Европу
Путин пойдет дальше. В Европу разбираем с польским политологом Якобом Ольховским
17 сентября 2025, 19:37 4958
Израиль обходит Турцию
Израиль обходит Турцию наш комментарий, все еще актуально
17 сентября 2025, 19:09 7488
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться