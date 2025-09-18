Словакия и Венгрия не сдаются

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на слова министров двух стран.

Словакия и Венгрия дали понять, что не намерены сокращать импорт российских энергоносителей, пока Евросоюз не обеспечит им реальные альтернативные источники.

Глава Минэкономики Словакии Дениса Сакова прямо заявила: «Прежде чем мы сможем полностью взять на себя такие обязательства, нужно создать условия. Иначе рискуем серьезно навредить промышленности и экономике». Она добавила, что сначала должна появиться инфраструктура для альтернативных маршрутов.

Сакова рассказала, что обсуждала эту позицию с министром энергетики США Крисом Райтом в Вене. По ее словам, американская сторона отнеслась с пониманием и признала, что США должны активнее поддерживать энергетические проекты в Европе.

Схожую позицию озвучил руководитель аппарата венгерского премьера Гергей Гуляш: «Будапешт отвергнет любые инициативы ЕС, которые могут поставить под угрозу энергобезопасность страны».

Напомним, Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть по нефтепроводу «Дружба», на который в последнее время неоднократно совершались атаки. Братислава и Будапешт даже пожаловались на это в Еврокомиссию.

Тем временем глава США Дональд Трамп уже пригрозил ввести серьезные санкции против России, но только если все страны НАТО одновременно прекратят закупать российскую нефть.