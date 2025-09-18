Словакия и Венгрия не сдаются

Словакия и Венгрия дали понять, что не намерены сокращать импорт российских энергоносителей, пока Евросоюз не обеспечит им реальные альтернативные источники.
Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на слова министров двух стран.
Глава Минэкономики Словакии Дениса Сакова прямо заявила: «Прежде чем мы сможем полностью взять на себя такие обязательства, нужно создать условия. Иначе рискуем серьезно навредить промышленности и экономике». Она добавила, что сначала должна появиться инфраструктура для альтернативных маршрутов.
Сакова рассказала, что обсуждала эту позицию с министром энергетики США Крисом Райтом в Вене. По ее словам, американская сторона отнеслась с пониманием и признала, что США должны активнее поддерживать энергетические проекты в Европе.
Схожую позицию озвучил руководитель аппарата венгерского премьера Гергей Гуляш: «Будапешт отвергнет любые инициативы ЕС, которые могут поставить под угрозу энергобезопасность страны».
Напомним, Венгрия и Словакия продолжают получать российскую нефть по нефтепроводу «Дружба», на который в последнее время неоднократно совершались атаки. Братислава и Будапешт даже пожаловались на это в Еврокомиссию.
Тем временем глава США Дональд Трамп уже пригрозил ввести серьезные санкции против России, но только если все страны НАТО одновременно прекратят закупать российскую нефть.