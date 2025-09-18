USD 1.7000
EUR 2.0052
RUB 2.0331
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Беспилотники атаковали Волгоград: под ударом мог оказаться нефтезавод

10:56 318

В ночь на четверг, 18 сентября, беспилотники атаковали российский Волгоград. Предположительно, под ударом мог оказаться местный НПЗ, пишут российские издания.

Сообщается, что очевидцы ночью слышали от десяти до пятнадцати взрывов в южной части города. В небе также видели вспышки. В аэропорту Волгограда ввели план «Ковер». Были отменены два московских рейса.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе, отметив, что ПВО «отразила атаку», при этом заявив, что в результате падения обломков БПЛА в Красноармейском районе были выбиты окна и повреждена кровля в двух частных домовладениях. По его словам, пострадавших нет.

В Минобороны РФ сообщили о сбитии 43 дронов, которые атаковали РФ этой ночью.

В Волгограде находится предприятие горюче-смазочного профиля «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Оно является одним из крупнейших производителей нефтепродуктов в Южном федеральном округе России. Его мощность составляет 15 миллионов тонн в год, это 5,6 процента всей российской переработки. НПЗ производит дизель, бензин и авиатопливо.

Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
08:08 989
«Россия оказывается главным проигравшим…»
«Россия оказывается главным проигравшим…» что предлагает Вашингтон?
02:12 6094
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения
01:56 8181
Талибы отключают интернет, чтобы «предотвратить зло»
Талибы отключают интернет, чтобы «предотвратить зло»
02:18 2213
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
17 сентября 2025, 23:42 2321
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров
00:43 2265
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
17 сентября 2025, 21:23 4122
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем»
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем» «ПСЖ», «Бавария» и «Интер» обошли чемпиона Азербайджана
01:24 3952
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
01:24 3788
Путин пойдет дальше. В Европу
Путин пойдет дальше. В Европу разбираем с польским политологом Якобом Ольховским
17 сентября 2025, 19:37 4958
Израиль обходит Турцию
Израиль обходит Турцию наш комментарий, все еще актуально
17 сентября 2025, 19:09 7488

ЭТО ВАЖНО

Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
08:08 989
«Россия оказывается главным проигравшим…»
«Россия оказывается главным проигравшим…» что предлагает Вашингтон?
02:12 6094
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения
01:56 8181
Талибы отключают интернет, чтобы «предотвратить зло»
Талибы отключают интернет, чтобы «предотвратить зло»
02:18 2213
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
17 сентября 2025, 23:42 2321
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров
00:43 2265
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
17 сентября 2025, 21:23 4122
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем»
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем» «ПСЖ», «Бавария» и «Интер» обошли чемпиона Азербайджана
01:24 3952
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
01:24 3788
Путин пойдет дальше. В Европу
Путин пойдет дальше. В Европу разбираем с польским политологом Якобом Ольховским
17 сентября 2025, 19:37 4958
Израиль обходит Турцию
Израиль обходит Турцию наш комментарий, все еще актуально
17 сентября 2025, 19:09 7488
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться