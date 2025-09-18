Беспилотники атаковали Волгоград: под ударом мог оказаться нефтезавод

В ночь на четверг, 18 сентября, беспилотники атаковали российский Волгоград. Предположительно, под ударом мог оказаться местный НПЗ, пишут российские издания.

Сообщается, что очевидцы ночью слышали от десяти до пятнадцати взрывов в южной части города. В небе также видели вспышки. В аэропорту Волгограда ввели план «Ковер». Были отменены два московских рейса.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе, отметив, что ПВО «отразила атаку», при этом заявив, что в результате падения обломков БПЛА в Красноармейском районе были выбиты окна и повреждена кровля в двух частных домовладениях. По его словам, пострадавших нет.

В Минобороны РФ сообщили о сбитии 43 дронов, которые атаковали РФ этой ночью.

В Волгограде находится предприятие горюче-смазочного профиля «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Оно является одним из крупнейших производителей нефтепродуктов в Южном федеральном округе России. Его мощность составляет 15 миллионов тонн в год, это 5,6 процента всей российской переработки. НПЗ производит дизель, бензин и авиатопливо.