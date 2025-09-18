Турецкий министр: Зангезурский коридор оживит Срединный маршрут

С открытием Зангезурского коридора появятся новые возможности для оживления Транскаспийского международного транспортного маршрута (Срединного коридора), который соединяет Дальний Восток с Европой, а также для увеличения объемов транзитной торговли. Об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат на гала-вечере экономических отношений «Мост Азербайджан – Турция», организованном Объединением бизнесменов и промышленников Турции и Азербайджана (TÜİB) в Анкаре.

По его словам, Турция стремится к глубокой интеграции и целостности в экономических отношениях с Азербайджаном.

Министр подчеркнул, что Азербайджан является важным стратегическим транзитным пунктом: «Турция импортирует сырье из Азербайджана, особенно в энергетической сфере. В то же время мы поддерживаем Азербайджан поставками промышленных товаров и услуг. При выходе в Центральную Азию и на Дальний Восток именно Азербайджан играет для нас ключевую транзитную роль. С открытием Зангезурского коридора в ближайшее время станет возможным географическое объединение тюркского мира, укрепление экономических связей, оживление Срединного коридора и рост транзитной торговли», – отметил Болат.

Он также подчеркнул, что крупнейшие зарубежные инвестиции Турции, с точки зрения числа предпринимателей и компаний, приходятся именно на Азербайджан: «Наш самый крупный инвестиционный проект за рубежом – это вложения в Азербайджан, которые составляют $17 млрд. Кроме того, в Турции работают около 3 000 азербайджанских компаний».