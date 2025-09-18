USD 1.7000
EUR 2.0052
RUB 2.0331
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Турецкий министр: Зангезурский коридор оживит Срединный маршрут

11:06 136

С открытием Зангезурского коридора появятся новые возможности для оживления Транскаспийского международного транспортного маршрута (Срединного коридора), который соединяет Дальний Восток с Европой, а также для увеличения объемов транзитной торговли. Об этом заявил министр торговли Турции Омер Болат на гала-вечере экономических отношений «Мост Азербайджан – Турция», организованном Объединением бизнесменов и промышленников Турции и Азербайджана (TÜİB) в Анкаре.

По его словам, Турция стремится к глубокой интеграции и целостности в экономических отношениях с Азербайджаном.

Министр подчеркнул, что Азербайджан является важным стратегическим транзитным пунктом: «Турция импортирует сырье из Азербайджана, особенно в энергетической сфере. В то же время мы поддерживаем Азербайджан поставками промышленных товаров и услуг. При выходе в Центральную Азию и на Дальний Восток именно Азербайджан играет для нас ключевую транзитную роль. С открытием Зангезурского коридора в ближайшее время станет возможным географическое объединение тюркского мира, укрепление экономических связей, оживление Срединного коридора и рост транзитной торговли», – отметил Болат.

Он также подчеркнул, что крупнейшие зарубежные инвестиции Турции, с точки зрения числа предпринимателей и компаний, приходятся именно на Азербайджан: «Наш самый крупный инвестиционный проект за рубежом – это вложения в Азербайджан, которые составляют $17 млрд. Кроме того, в Турции работают около 3 000 азербайджанских компаний».

Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
08:08 989
«Россия оказывается главным проигравшим…»
«Россия оказывается главным проигравшим…» что предлагает Вашингтон?
02:12 6094
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения
01:56 8184
Талибы отключают интернет, чтобы «предотвратить зло»
Талибы отключают интернет, чтобы «предотвратить зло»
02:18 2213
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
17 сентября 2025, 23:42 2322
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров
00:43 2266
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
17 сентября 2025, 21:23 4122
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем»
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем» «ПСЖ», «Бавария» и «Интер» обошли чемпиона Азербайджана
01:24 3952
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
01:24 3788
Путин пойдет дальше. В Европу
Путин пойдет дальше. В Европу разбираем с польским политологом Якобом Ольховским
17 сентября 2025, 19:37 4958
Израиль обходит Турцию
Израиль обходит Турцию наш комментарий, все еще актуально
17 сентября 2025, 19:09 7488

ЭТО ВАЖНО

Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
08:08 989
«Россия оказывается главным проигравшим…»
«Россия оказывается главным проигравшим…» что предлагает Вашингтон?
02:12 6094
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения
01:56 8184
Талибы отключают интернет, чтобы «предотвратить зло»
Талибы отключают интернет, чтобы «предотвратить зло»
02:18 2213
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
Мерц: «Если Украина капитулирует, Россия будет искать следующую цель»
17 сентября 2025, 23:42 2322
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров
00:43 2266
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
В Европе готовили теракты по указке из Москвы
17 сентября 2025, 21:23 4122
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем»
Лига чемпионов: «Карабах» делит 6-е место с «Ливерпулем» «ПСЖ», «Бавария» и «Интер» обошли чемпиона Азербайджана
01:24 3952
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
Президент Сирии: Никакого мира с Израилем
01:24 3788
Путин пойдет дальше. В Европу
Путин пойдет дальше. В Европу разбираем с польским политологом Якобом Ольховским
17 сентября 2025, 19:37 4958
Израиль обходит Турцию
Израиль обходит Турцию наш комментарий, все еще актуально
17 сентября 2025, 19:09 7488
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться