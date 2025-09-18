USD 1.7000
EUR 2.0052
RUB 2.0331
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины

12:43 2128

Ситуация на востоке Украины крайне напряженная: в районе Покровска (Донецкая область) и Купянска (Харьковская область) усиливаются бои, российские войска меняют тактику, пытаясь окружить стратегические города, сообщается в публикации Sky News.

Украинские силы удерживают Покровск более года, однако положение вокруг города стремительно осложняется. Российская армия создала «зону поражения» при помощи беспилотников и фактически перекрыла основные маршруты снабжения, говорится в публикации.

Эксперт Королевского колледжа Лондона доктор Марина Мирон отметила, что Москва избегает прямого штурма, так как это потребовало бы огромных человеческих ресурсов: «Они пытаются вытеснить украинцев, постепенно окружая Покровск».

Покровск является важным узлом автомобильных и железнодорожных дорог и считается своеобразными «воротами Донбасса». Потеря Покровска может поставить под угрозу Краматорск и Славянск, которые остаются ключевыми опорными пунктами украинской обороны.

По словам экспертов, российские силы отказались от массированных атак, которые приводили к большим потерям, и перешли к постепенным операциям по окружению. Подобная тактика ранее применялась во время боев за Бахмут.

Параллельно ожесточенные бои идут в районе Купянска, важного транспортного узла на Харьковской области. По информации американского Института изучения войны, российские войска пытаются оказывать давление на украинскую оборону. Украинские военные сообщали, что россияне перебрасывают силы через трубопровод, однако выход из него контролируется ВСУ. Генштаб отметил, что в городе продолжаются поисково-ударные и контрдиверсионные операции.

Марина Мирон допускает, что атаки возле Купянска могут быть как попыткой вернуть утраченные территории, так и способом создать плацдарм для политических торгов на возможных переговорах.

