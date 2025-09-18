USD 1.7000
Путин уволил соратника, который был против войны

11:42 1902

Накануне стало известно, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак подал заявление об увольнении по собственному желанию. Однако американский Институт изучения войны (ISW) связывает его уход с разногласиями с Владимиром Путиным.

В аналитическом материале ISW говорится, что высокопоставленные представители Кремля, вероятно, с одобрения Владимира Путина, уволили Дмитрия Козака после нескольких лет несогласия с политикой войны против Украины: «Вероятное решение Путина избавиться от одного из близких соратников, который выступал за прекращение боевых действий, свидетельствует о том, что российский лидер и его окружение консолидируются вокруг курса на продолжение войны и максималистских требований».

По данным российских СМИ, Козак «ушел в отставку» в выходные 13–14 сентября и рассматривает предложения перейти в бизнес.

Напомним, Козак был единственным участником заседания Совбеза РФ 21 февраля 2022 года, выступившим против полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны он участвовал в переговорах с Киевом, предлагая соглашение, которое исключало вступление Украины в НАТО, однако Путин отверг эту инициативу, решив аннексировать украинские территории.

Западные и российские источники неоднократно сообщали, что в последние месяцы Козак советовал Путину прекратить боевые действия и начать мирные переговоры, что резко снизило его влияние в Кремле. Ранее он курировал украинское направление, но в 2022 году этот блок передали первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко. Сейчас Кириенко также взял под контроль «портфель Молдовы», ранее закрепленный за Козаком. Его уход окончательно усиливает позиции Кириенко в администрации Путина.

«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
12:43 2129
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения; все еще актуально
01:56 9559
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
13:10 440
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров; все еще актуально
00:43 2569
Еврокомиссар Марта Кос на переговорах с Ильхамом Алиевым
Еврокомиссар Марта Кос на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
12:50 513
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании сенсационные факты
03:59 6285
Вся президентская рать-2
Вся президентская рать-2 наша корреспонденция; все еще актуально
00:22 4015
Украинцы атакуют российские нефтезаводы
Украинцы атакуют российские нефтезаводы видео; обновлено 12:38
12:38 1605
Суд еще раз подтвердил: Насими Мамедов невиновен
Суд еще раз подтвердил: Насими Мамедов невиновен
12:12 1314
Премьер-министр Азербайджана в Кыргызстане
Премьер-министр Азербайджана в Кыргызстане фото
12:02 777
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
08:08 1272
