Путин уволил соратника, который был против войны

Накануне стало известно, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак подал заявление об увольнении по собственному желанию. Однако американский Институт изучения войны (ISW) связывает его уход с разногласиями с Владимиром Путиным.

В аналитическом материале ISW говорится, что высокопоставленные представители Кремля, вероятно, с одобрения Владимира Путина, уволили Дмитрия Козака после нескольких лет несогласия с политикой войны против Украины: «Вероятное решение Путина избавиться от одного из близких соратников, который выступал за прекращение боевых действий, свидетельствует о том, что российский лидер и его окружение консолидируются вокруг курса на продолжение войны и максималистских требований».

По данным российских СМИ, Козак «ушел в отставку» в выходные 13–14 сентября и рассматривает предложения перейти в бизнес.

Напомним, Козак был единственным участником заседания Совбеза РФ 21 февраля 2022 года, выступившим против полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны он участвовал в переговорах с Киевом, предлагая соглашение, которое исключало вступление Украины в НАТО, однако Путин отверг эту инициативу, решив аннексировать украинские территории.

Западные и российские источники неоднократно сообщали, что в последние месяцы Козак советовал Путину прекратить боевые действия и начать мирные переговоры, что резко снизило его влияние в Кремле. Ранее он курировал украинское направление, но в 2022 году этот блок передали первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко. Сейчас Кириенко также взял под контроль «портфель Молдовы», ранее закрепленный за Козаком. Его уход окончательно усиливает позиции Кириенко в администрации Путина.