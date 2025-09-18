Популярный телеведущий раскритиковал Трампа: его уволили

USD 1.7000
Телеканал ABC, принадлежащий The Walt Disney Company, заявил 17 сентября, что приостановил «на неопределенный срок» выход вечернего шоу ведущего Джимми Киммела после того, как тот прокомментировал убийство политического активиста Чарли Кирка в своей программе.

По сообщению СМИ, Киммел раскритиковал в своей программе сторонников Трампа за то, что те «отчаянно пытались представить парня, убившего Чарли Кирка, кем угодно, только не одним из них, и делали все возможное, чтобы на этом заработать политические очки»: «Я видел множество чрезвычайно гнусных реакций на это [убийство] с обеих сторон политического спектра. Некоторые люди это приветствуют, чего я никогда не пойму. Вчера в Колорадо произошла очередная стрельба в школе, уже сотая за год. И после всех этих ужасных событий можно было бы подумать, что наш президент хотя бы попытается нас объединить. Но он этого не сделал. Президент Обама это сделал. Президент Байден это сделал. Президенты Буш и Клинтон это сделали. Президент Трамп этого не сделал».

После этого выпуска председатель Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендан Карр предупредил ABC о возможных последствиях из-за комментариев Киммела. Он намекнул, что телеканалу стоило бы пересмотреть содержание своей сетки вещания «или впереди у FCC появится дополнительная работа».

Это второй подобный случай — в июле телеканал CBS объявил о закрытии программы с ведущим Стивеном Колбером, который также критиковал политику Трампа.

Об отмене ток-шоу стало известно незадолго до того, как на ABC должен был выйти его следующий эпизод в среду вечером. Решение о закрытии Jimmy Kimmel Live уже приветствовал Дональд Трамп: «Поздравляем ABC с тем, что наконец-то набрались смелости сделать то, что нужно было сделать. У Киммела НУЛЕВОЙ талант».

В то же время некоторые демократы раскритиковали это решение, заявив о нападках на свободу слова. Джимми Киммел не комментировал решение ABC. Гильдия сценаристов Западного и Восточного побережья осудила нарушение свободы творчества и права на несогласие.

Программа «Джимми Киммел в прямом эфире» (Jimmy Kimmel Live) выходила на ABC с января 2003 года. Джимми Киммел — один из самых популярных телеведущих в США. Сразу после убийства Кирка он осудил случившееся и выразил соболезнования родным активиста.

