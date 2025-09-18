USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Премьер-министр Азербайджана в Кыргызстане

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов прибыл в Бишкек для участия во встрече глав правительств стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом сообщили в Кабинете министров Кыргызстана.

В международном аэропорту «Манас» премьер-министра Азербайджана встретил заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

В заседании стран - членов ОТГ примут участие главы правительств Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, вице-президент Турции, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Как ожидается, участники встречи обсудят ключевые направления сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, транспорта, цифровизации, энергетики и сельского хозяйства. Кроме того, будут рассмотрены меры по совершенствованию механизмов работы ОТГ для дальнейшего укрепления взаимодействия между странами-участницами.

