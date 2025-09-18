Новый ресторан McDonald’s открылся напротив Port Baku Mall

В центре Баку открылся 33-й ресторан McDonald’s Azərbaycan. Новый ресторан расположен в Насиминском районе, рядом с Port Baku Mall, по адресу: улица К. Сафаралиевой, 133. В открытии ресторана приняли участие председатель Наблюдательного совета McDonald’s Azərbaycan Фарид Али-заде и предприниматель Рамин Гаджиев.

Ресторан рассчитан на 125 гостей и выполнен в современном in-store формате — в дизайне Luna, который сочетает стильные архитектурные решения и функциональную планировку, создавая комфортную атмосферу для посетителей.

Как и в других ресторанах McDonald’s Azərbaycan, здесь внедрены современные технологии обслуживания — интерактивные киоски самообслуживания (EOTF), а также table service — подача заказа непосредственно к столу. В ресторане работает кофейня McCafé с широким выбором кофейных напитков и десертов. Для удобства гостей также доступна услуга McDelivery, которая позволяет заказывать еду как домой, так и в офис.