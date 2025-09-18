USD 1.7000
EUR 2.0052
RUB 2.0331
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Новый ресторан McDonald’s открылся напротив Port Baku Mall

фото
12:42 788

В центре Баку открылся 33-й ресторан McDonald’s Azərbaycan. Новый ресторан расположен в Насиминском районе, рядом с Port Baku Mall, по адресу: улица К. Сафаралиевой, 133. В открытии ресторана приняли участие председатель Наблюдательного совета McDonald’s Azərbaycan Фарид Али-заде и предприниматель Рамин Гаджиев.

Ресторан рассчитан на 125 гостей и выполнен в современном in-store формате — в дизайне Luna, который сочетает стильные архитектурные решения и функциональную планировку, создавая комфортную атмосферу для посетителей.

Как и в других ресторанах McDonald’s Azərbaycan, здесь внедрены современные технологии обслуживания — интерактивные киоски самообслуживания (EOTF), а также table service — подача заказа непосредственно к столу. В ресторане работает кофейня McCafé с широким выбором кофейных напитков и десертов. Для удобства гостей также доступна услуга McDelivery, которая позволяет заказывать еду как домой, так и в офис.

С открытием нового ресторана McDonald’s было создано 75 рабочих мест. Сегодня McDonald’s Azərbaycan обеспечивает работой более 3000 граждан Азербайджана по всей стране.

Компания McDonald’s, будучи одним из первых глобальных брендов, инвестировавших в Азербайджан, уже более 25 лет вносит свой вклад в развитие ненефтяного сектора страны, способствуя расширению объемов местного производства.

Особое значение имеет непрерывное сотрудничество McDonald’s Azərbaycan с более чем 100 местными подрядчиками из различных сфер экономики, таких как снабжение и логистика, рекрутмент, а также компаний, связанных с информационными технологиями, маркетингом и др.

«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
12:43 2133
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения; все еще актуально
01:56 9561
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
13:10 452
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров; все еще актуально
00:43 2569
Еврокомиссар Марта Кос на переговорах с Ильхамом Алиевым
Еврокомиссар Марта Кос на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
12:50 516
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании сенсационные факты
03:59 6285
Вся президентская рать-2
Вся президентская рать-2 наша корреспонденция; все еще актуально
00:22 4016
Украинцы атакуют российские нефтезаводы
Украинцы атакуют российские нефтезаводы видео; обновлено 12:38
12:38 1608
Суд еще раз подтвердил: Насими Мамедов невиновен
Суд еще раз подтвердил: Насими Мамедов невиновен
12:12 1318
Премьер-министр Азербайджана в Кыргызстане
Премьер-министр Азербайджана в Кыргызстане фото
12:02 778
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
08:08 1272

ЭТО ВАЖНО

«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
12:43 2133
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения; все еще актуально
01:56 9561
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
13:10 452
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров; все еще актуально
00:43 2569
Еврокомиссар Марта Кос на переговорах с Ильхамом Алиевым
Еврокомиссар Марта Кос на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
12:50 516
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании сенсационные факты
03:59 6285
Вся президентская рать-2
Вся президентская рать-2 наша корреспонденция; все еще актуально
00:22 4016
Украинцы атакуют российские нефтезаводы
Украинцы атакуют российские нефтезаводы видео; обновлено 12:38
12:38 1608
Суд еще раз подтвердил: Насими Мамедов невиновен
Суд еще раз подтвердил: Насими Мамедов невиновен
12:12 1318
Премьер-министр Азербайджана в Кыргызстане
Премьер-министр Азербайджана в Кыргызстане фото
12:02 778
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
08:08 1272
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться