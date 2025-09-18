USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суд еще раз подтвердил: Насими Мамедов невиновен

12:12 1320

Свердловский областной суд оставил в силе оправдательный приговор в отношении Насими Мамедова, которого обвиняли в причастности к убийству уральского предпринимателя Алексея Зубакина. Об этом пишут российские СМИ.

Апелляцию подал прокурор, однако после рассмотрения доводов сторон облсуд не нашел оснований менять решение Кировского районного суда Екатеринбурга.

По версии следствия, 21 декабря 2000 года в предпринимателя Алексея Зубакина выстрелили 12 раз, от полученных ранений он скончался в больнице. Тогда установить исполнителей не удалось, и дело приостановили до 2022 года. Следствие утверждало, что заказчиком убийства был Дмитрий Дейч, а его друг Михаил Клок якобы поручил исполнение своему 22-летнему водителю Насими Мамедову. Сам Мамедов отрицал вину и заявлял, что в день убийства находился на приеме у врача, а о случившемся узнал лишь в марте 2022 года, когда его задержали.

В июне Кировский райсуд Екатеринбурга, опираясь на вердикт коллегии присяжных, уже в третий раз вынес оправдательный приговор в отношении Насими Мамедова.

12:43 2135
01:56 9561
13:10 455
00:43 2569
12:50 517
03:59 6285
00:22 4017
12:38 1609
12:12 1321
12:02 778
08:08 1272

