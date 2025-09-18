В Азербайджане ожидаются сели и ливни

Нестабильная погода сохранится в Азербайджане до середины октября. Об этом сообщили в Институте географии.

По данным специалистов, в ближайшие дни прогнозируется относительно стабильная погода. Однако при усилении потоков холодного воздуха с севера интенсивные осадки продолжатся. Это может привести к новым оползням и паводкам: сильные дожди повысят уровень воды в реках и спровоцируют временные наводнения.

В институте отметили, что нестабильная погода последних десяти дней связана с переходным осенним периодом. Сейчас на территории страны преобладают холодные воздушные массы, поступающие с севера.

Из-за сильных дождей уже наблюдались паводки в горных и предгорных районах, в частности, в Геранбое, Дашкесане, Шеки, Закатале, Балакене и других регионах. Кроме того, в местах с малым растительным покровом, таких как Габала и Шеки, произошли небольшие оползни.