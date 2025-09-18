Беглого олигарха не спешат выдавать Молдове

Экстрадиция беглого олигарха Влада Плахотнюка из Греции в Молдову была отложена из-за расследования в Румынии. Об этом агентству Reuters сообщил источник в греческих правоохранительных органах.

Сначала греческий суд постановил экстрадировать Плахотнюка по обвинениям в создании организованной преступной группировки, отмывании денег, получении взяток и мошенничестве. Передача должна была состояться на следующей неделе.

Генпрокуратура уточнила, что экстрадицию приостановили без указания причин, а решение передали через Интерпол.

Источник Reuters в юридических кругах Греции сообщил на условиях анонимности, что Министерство юстиции страны приостановило экстрадицию, поскольку Плахотнюк также является фигурантом расследования в Румынии по делу о подделке документов и обязан дать объяснения греческому прокурору.

Напомним, Влада Плахотнюка задержали в Греции 22 июля, когда он собирался вылететь в Дубай. Вместе с ним был задержан бывший молдавский депутат Константин Цуцу, которого позже освободили из-под ареста.

В Молдове против Плахотнюка выданы ордера на арест по трем делам, самое громкое из которых — о «краже миллиарда» в 2014 году из банков страны. По данным прокуратуры, Плахотнюк через контролируемые Иланом Шором компании получил более 40 млн долларов. Дело передали в суд в 2023 году, а в феврале 2025 года его объявили в розыск через Интерпол.

Журналисты также выяснили, что Плахотнюк до недавнего времени несколько раз ездил в Россию на переговоры под вымышленным именем.