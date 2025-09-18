USD 1.7000
Беглого олигарха не спешат выдавать Молдове

12:44 375

Экстрадиция беглого олигарха Влада Плахотнюка из Греции в Молдову была отложена из-за расследования в Румынии. Об этом агентству Reuters сообщил источник в греческих правоохранительных органах.

Сначала греческий суд постановил экстрадировать Плахотнюка по обвинениям в создании организованной преступной группировки, отмывании денег, получении взяток и мошенничестве. Передача должна была состояться на следующей неделе.

Генпрокуратура уточнила, что экстрадицию приостановили без указания причин, а решение передали через Интерпол.

Источник Reuters в юридических кругах Греции сообщил на условиях анонимности, что Министерство юстиции страны приостановило экстрадицию, поскольку Плахотнюк также является фигурантом расследования в Румынии по делу о подделке документов и обязан дать объяснения греческому прокурору.

Напомним, Влада Плахотнюка задержали в Греции 22 июля, когда он собирался вылететь в Дубай. Вместе с ним был задержан бывший молдавский депутат Константин Цуцу, которого позже освободили из-под ареста.

В Молдове против Плахотнюка выданы ордера на арест по трем делам, самое громкое из которых — о «краже миллиарда» в 2014 году из банков страны. По данным прокуратуры, Плахотнюк через контролируемые Иланом Шором компании получил более 40 млн долларов. Дело передали в суд в 2023 году, а в феврале 2025 года его объявили в розыск через Интерпол.

Журналисты также выяснили, что Плахотнюк до недавнего времени несколько раз ездил в Россию на переговоры под вымышленным именем.

«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
12:43 2141
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения; все еще актуально
01:56 9566
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
13:10 465
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров; все еще актуально
00:43 2571
Еврокомиссар Марта Кос на переговорах с Ильхамом Алиевым
Еврокомиссар Марта Кос на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
12:50 522
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании сенсационные факты
03:59 6290
Вся президентская рать-2
Вся президентская рать-2 наша корреспонденция; все еще актуально
00:22 4019
Украинцы атакуют российские нефтезаводы
Украинцы атакуют российские нефтезаводы видео; обновлено 12:38
12:38 1613
Суд еще раз подтвердил: Насими Мамедов невиновен
Суд еще раз подтвердил: Насими Мамедов невиновен
12:12 1324
Премьер-министр Азербайджана в Кыргызстане
Премьер-министр Азербайджана в Кыргызстане фото
12:02 780
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
08:08 1274

