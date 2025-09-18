Пашиняну «капают на мозги»: в Ереване зреют перестановки

Власти Армении задумали перестановки в правительстве после съезда правящей партии «Гражданский договор», который запланирован на 20 сентября. Об этом сообщает газета «Грапарак».

«В правящей партии полагают, что съезд обрисует их видение будущего, то есть будет запущена предвыборная агитация, и шаги Пашиняна будут соответствовать этой логике», – говорится в материале.

При этом армянское издание ссылается на слухи о возможном назначении вице-премьером страны руководителя аппарата премьер-министра Араика Арутюняна.

«Кого именно сменит – Тиграна Хачатряна или Мгера Григоряна – пока неизвестно», – уточняет «Грапарак».

Издание утверждает, что Арутюнян ежедневно «капает на мозги» Пашиняну, что одним из ответственных за экономическую политику должен быть свояк, то есть представитель партии «Гражданский договор».

«Как известно, оба вице-премьера беспартийные», – отмечается в материале.