Закир Гасанов в Китае

По приглашению министра национальной обороны Китайской Народной Республики адмирала Дун Цзюня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов вместе с представителями руководящего состава министерства находится с рабочим визитом в Пекине для участия в 12-м Сяншаньском форуме. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

18 сентября генерал-полковник Гасанов принял участие в официальной церемонии открытия форума, проходящего под лозунгом «Охрана международного порядка и совместное содействие мирному развитию».

В рамках форума азербайджанский министр обороны встретился со своим китайским коллегой адмиралом Дун Цзюнем. На встрече стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, а также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отмечается, что в работе форума участвуют руководители оборонных ведомств более чем из 100 стран, представители международных организаций, аналитических центров, а также высокопоставленные военные и ведущие эксперты в сфере обороны и безопасности. Форум продолжит работу до 19 сентября.