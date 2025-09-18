Засуха охватила пол-Европы

Август 2025 года побил рекорд засухи в Европе и на Средиземноморье – таким сухим регион не был с начала наблюдений EDO в 2012 году. Об этом сообщает Agence France-Presse.

По данным агентства, в прошлом месяце засуха затронула 53% почв региона. Это на 23 процентных пункта выше среднего значения за август в 2012–2024 годах (30,1%). С начала 2025 года уровень засухи стабильно оставался аномально высоким, однако именно в августе был зафиксирован абсолютный максимум.

Согласно данным европейской службы Copernicus, при мониторинге засухи учитываются объем осадков, уровень влажности почвы и состояние растительности. В августе 2024 года засуха затронула 36% почв, а предыдущий максимум – 52% – был зафиксирован в мае 2025 года.

Худшая ситуация наблюдалась в Восточной Европе и на Балканах. В Болгарии, Сербии и Северной Македонии засуха охватила свыше 90% земель. Серьезно пострадала и Западная Европа: в Португалии засушливыми признаны 70% территории, тогда как в июле этот показатель едва достигал 5%. Во Франции нехватка влаги зафиксирована на двух третях площади страны (66%).