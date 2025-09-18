USD 1.7000
EUR 2.0052
RUB 2.0331
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Засуха охватила пол-Европы

13:05 309

Август 2025 года побил рекорд засухи в Европе и на Средиземноморье – таким сухим регион не был с начала наблюдений EDO в 2012 году. Об этом сообщает Agence France-Presse.

По данным агентства, в прошлом месяце засуха затронула 53% почв региона. Это на 23 процентных пункта выше среднего значения за август в 2012–2024 годах (30,1%). С начала 2025 года уровень засухи стабильно оставался аномально высоким, однако именно в августе был зафиксирован абсолютный максимум.

Согласно данным европейской службы Copernicus, при мониторинге засухи учитываются объем осадков, уровень влажности почвы и состояние растительности. В августе 2024 года засуха затронула 36% почв, а предыдущий максимум – 52% – был зафиксирован в мае 2025 года.

Худшая ситуация наблюдалась в Восточной Европе и на Балканах. В Болгарии, Сербии и Северной Македонии засуха охватила свыше 90% земель. Серьезно пострадала и Западная Европа: в Португалии засушливыми признаны 70% территории, тогда как в июле этот показатель едва достигал 5%. Во Франции нехватка влаги зафиксирована на двух третях площади страны (66%).

«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
12:43 2145
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения; все еще актуально
01:56 9570
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
13:10 478
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров; все еще актуально
00:43 2573
Еврокомиссар Марта Кос на переговорах с Ильхамом Алиевым
Еврокомиссар Марта Кос на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
12:50 529
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании сенсационные факты
03:59 6290
Вся президентская рать-2
Вся президентская рать-2 наша корреспонденция; все еще актуально
00:22 4020
Украинцы атакуют российские нефтезаводы
Украинцы атакуют российские нефтезаводы видео; обновлено 12:38
12:38 1617
Суд еще раз подтвердил: Насими Мамедов невиновен
Суд еще раз подтвердил: Насими Мамедов невиновен
12:12 1329
Премьер-министр Азербайджана в Кыргызстане
Премьер-министр Азербайджана в Кыргызстане фото
12:02 781
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
08:08 1274

ЭТО ВАЖНО

«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
12:43 2145
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения; все еще актуально
01:56 9570
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
13:10 478
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров; все еще актуально
00:43 2573
Еврокомиссар Марта Кос на переговорах с Ильхамом Алиевым
Еврокомиссар Марта Кос на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
12:50 529
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании сенсационные факты
03:59 6290
Вся президентская рать-2
Вся президентская рать-2 наша корреспонденция; все еще актуально
00:22 4020
Украинцы атакуют российские нефтезаводы
Украинцы атакуют российские нефтезаводы видео; обновлено 12:38
12:38 1617
Суд еще раз подтвердил: Насими Мамедов невиновен
Суд еще раз подтвердил: Насими Мамедов невиновен
12:12 1329
Премьер-министр Азербайджана в Кыргызстане
Премьер-министр Азербайджана в Кыргызстане фото
12:02 781
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
08:08 1274
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться