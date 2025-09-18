Три союзника России

Союзниками России являются армия, флот и устойчивые финансы, заявил министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме, передает РБК.

Российский министр подчеркнул, что для устойчивых финансов необходимо снижение зависимости от различных ограничений бюджета — «будь то ценовых, будь то объемных». В частности, в рамках нефтяной политики Силуанов отметил необходимость сокращения зависимости российского бюджета от нефтегазовых доходов.

По мнению российского министра, устойчивость финансов зависит от устойчивости бюджета: «Устойчивость финансов равняется тем базовым основанием для экономического роста и роста благосостояния людей».