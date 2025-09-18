USD 1.7000
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Три союзника России

13:06 454

Союзниками России являются армия, флот и устойчивые финансы, заявил министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме, передает РБК.

Российский министр подчеркнул, что для устойчивых финансов необходимо снижение зависимости от различных ограничений бюджета — «будь то ценовых, будь то объемных». В частности, в рамках нефтяной политики Силуанов отметил необходимость сокращения зависимости российского бюджета от нефтегазовых доходов.

По мнению российского министра, устойчивость финансов зависит от устойчивости бюджета: «Устойчивость финансов равняется тем базовым основанием для экономического роста и роста благосостояния людей».

«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
12:43 2145
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения; все еще актуально
01:56 9571
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
13:10 479
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров; все еще актуально
00:43 2573
Еврокомиссар Марта Кос на переговорах с Ильхамом Алиевым
Еврокомиссар Марта Кос на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
12:50 529
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании сенсационные факты
03:59 6291
Вся президентская рать-2
Вся президентская рать-2 наша корреспонденция; все еще актуально
00:22 4021
Украинцы атакуют российские нефтезаводы
Украинцы атакуют российские нефтезаводы видео; обновлено 12:38
12:38 1617
Суд еще раз подтвердил: Насими Мамедов невиновен
Суд еще раз подтвердил: Насими Мамедов невиновен
12:12 1329
Премьер-министр Азербайджана в Кыргызстане
Премьер-министр Азербайджана в Кыргызстане фото
12:02 781
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
08:08 1274

