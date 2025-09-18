Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Установлены новые тарифы на такси из аэропорта в город. Как сообщает haqqin.az, новая система предусматривает стандартные цены для поездок в различные районы города, включая популярные среди туристов гостиницы.

Тарифы указаны в манатах и долларах и зависят от расстояния. Стартовая стоимость проезда — 6 манатов за расстояние до 3 км. С 3 до 25 км цена составляет 95 гяпиков за километр, свыше 26 км — 70 гяпиков за километр. Например, поездка до станции метро «20 Января» обойдется в 29 манатов, а до станции «Ахмедлы» — в 25 манатов.

Новые цены вызвали активное обсуждение. Многие пассажиры выразили недовольство, подчеркнув, что стоимость поездки из аэропорта в город выросла почти вдвое.

Ранее сообщалось, что часть такси не сможет принимать заказы на маршрутах из аэропорта в город. Сейчас же стало известно, что некоторые операторы такси могут забирать пассажиров из аэропорта при соблюдении определенных условий.

В Азербайджанском агентстве наземного транспорта заявили haqqin.az, что регулирование тарифов не входит в их полномочия. Мол, цены устанавливаются самими операторами. При этом компании Bolt, Uber и другие пока не предоставили комментариев.

В ООО Bakı Taksi Xidməti заявили, что все автомобили компании, работающие в Международном аэропорту Гейдар Алиев, оснащены таксометрами и платежными терминалами, что «позволяет пассажирам удобно оплачивать стоимость поездки в безналичной форме».

Кроме того, в зале ожидания аэропорта установлен сервисный киоск, где размещено электронное табло с тарифами на поездки к известным объектам и гостиницам города, а также с курсами эквивалента азербайджанского маната к различным иностранным валютам.

Помимо этого, клиенты могут с помощью программного обеспечения в киоске определить стоимость поездки до разных адресов и объектов и сразу же оплатить ее через установленный платежный терминал.