USD 1.7000
EUR 2.0052
RUB 2.0331
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…

Ульвия Худиева, собкор
13:10 481

Установлены новые тарифы на такси из аэропорта в город. Как сообщает haqqin.az, новая система предусматривает стандартные цены для поездок в различные районы города, включая популярные среди туристов гостиницы.

Тарифы указаны в манатах и долларах и зависят от расстояния. Стартовая стоимость проезда — 6 манатов за расстояние до 3 км. С 3 до 25 км цена составляет 95 гяпиков за километр, свыше 26 км — 70 гяпиков за километр. Например, поездка до станции метро «20 Января» обойдется в 29 манатов, а до станции «Ахмедлы» — в 25 манатов.

Новые цены вызвали активное обсуждение. Многие пассажиры выразили недовольство, подчеркнув, что стоимость поездки из аэропорта в город выросла почти вдвое.

Ранее сообщалось, что часть такси не сможет принимать заказы на маршрутах из аэропорта в город. Сейчас же стало известно, что некоторые операторы такси могут забирать пассажиров из аэропорта при соблюдении определенных условий.

В Азербайджанском агентстве наземного транспорта заявили haqqin.az, что регулирование тарифов не входит в их полномочия. Мол, цены устанавливаются самими операторами. При этом компании Bolt, Uber и другие пока не предоставили комментариев.

В ООО Bakı Taksi Xidməti заявили, что все автомобили компании, работающие в Международном аэропорту Гейдар Алиев, оснащены таксометрами и платежными терминалами, что «позволяет пассажирам удобно оплачивать стоимость поездки в безналичной форме».

Кроме того, в зале ожидания аэропорта установлен сервисный киоск, где размещено электронное табло с тарифами на поездки к известным объектам и гостиницам города, а также с курсами эквивалента азербайджанского маната к различным иностранным валютам.

Помимо этого, клиенты могут с помощью программного обеспечения в киоске определить стоимость поездки до разных адресов и объектов и сразу же оплатить ее через установленный платежный терминал.

«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
12:43 2146
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения; все еще актуально
01:56 9572
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
13:10 482
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров; все еще актуально
00:43 2574
Еврокомиссар Марта Кос на переговорах с Ильхамом Алиевым
Еврокомиссар Марта Кос на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
12:50 530
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании сенсационные факты
03:59 6291
Вся президентская рать-2
Вся президентская рать-2 наша корреспонденция; все еще актуально
00:22 4023
Украинцы атакуют российские нефтезаводы
Украинцы атакуют российские нефтезаводы видео; обновлено 12:38
12:38 1620
Суд еще раз подтвердил: Насими Мамедов невиновен
Суд еще раз подтвердил: Насими Мамедов невиновен
12:12 1330
Премьер-министр Азербайджана в Кыргызстане
Премьер-министр Азербайджана в Кыргызстане фото
12:02 782
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
08:08 1274

ЭТО ВАЖНО

«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
12:43 2146
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения; все еще актуально
01:56 9572
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
13:10 482
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров; все еще актуально
00:43 2574
Еврокомиссар Марта Кос на переговорах с Ильхамом Алиевым
Еврокомиссар Марта Кос на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
12:50 530
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании сенсационные факты
03:59 6291
Вся президентская рать-2
Вся президентская рать-2 наша корреспонденция; все еще актуально
00:22 4023
Украинцы атакуют российские нефтезаводы
Украинцы атакуют российские нефтезаводы видео; обновлено 12:38
12:38 1620
Суд еще раз подтвердил: Насими Мамедов невиновен
Суд еще раз подтвердил: Насими Мамедов невиновен
12:12 1330
Премьер-министр Азербайджана в Кыргызстане
Премьер-министр Азербайджана в Кыргызстане фото
12:02 782
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
08:08 1274
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться