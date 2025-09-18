USD 1.7000
EUR 2.0052
RUB 2.0331
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Глава евродипломатии под шквалом критики

13:20 137

Глава евродипломатии Кая Каллас подвергается все более серьезной критике в Брюсселе из-за своей позиции по России и Газе, а также осложнившихся отношений с коллегами, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источник.

«Если вы не справляетесь со своей работой, ее будет делать кто-то другой», – заявил газете источник.

По информации Politico, деятельность Каллас на посту главы европейской дипломатии не получила одобрения у ряда коллег из Еврокомиссии и других политиков в Брюсселе. Издание отмечает, что у нее возникли напряженные отношения с некоторыми представителями, включая председателя Европейского совета Антониу Кошту.

Каллас критикуют за жесткую позицию по России, которую некоторые чиновники считают «чрезмерной», пишет газета. В то же время ее подход к палестино-израильскому конфликту подвергается упрекам за «недостаточную эффективность», в частности, за «неспособность привлечь Израиль к ответственности» за гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

Кая Каллас заняла пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в 2024 году, ранее она была премьер-министром Эстонии.

«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
12:43 2148
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения; все еще актуально
01:56 9572
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
13:10 484
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров; все еще актуально
00:43 2574
Еврокомиссар Марта Кос на переговорах с Ильхамом Алиевым
Еврокомиссар Марта Кос на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
12:50 531
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании сенсационные факты
03:59 6291
Вся президентская рать-2
Вся президентская рать-2 наша корреспонденция; все еще актуально
00:22 4023
Украинцы атакуют российские нефтезаводы
Украинцы атакуют российские нефтезаводы видео; обновлено 12:38
12:38 1621
Суд еще раз подтвердил: Насими Мамедов невиновен
Суд еще раз подтвердил: Насими Мамедов невиновен
12:12 1332
Премьер-министр Азербайджана в Кыргызстане
Премьер-министр Азербайджана в Кыргызстане фото
12:02 783
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
08:08 1274

ЭТО ВАЖНО

«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
12:43 2148
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения; все еще актуально
01:56 9572
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
13:10 484
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров; все еще актуально
00:43 2574
Еврокомиссар Марта Кос на переговорах с Ильхамом Алиевым
Еврокомиссар Марта Кос на переговорах с Ильхамом Алиевым фото
12:50 531
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании сенсационные факты
03:59 6291
Вся президентская рать-2
Вся президентская рать-2 наша корреспонденция; все еще актуально
00:22 4023
Украинцы атакуют российские нефтезаводы
Украинцы атакуют российские нефтезаводы видео; обновлено 12:38
12:38 1621
Суд еще раз подтвердил: Насими Мамедов невиновен
Суд еще раз подтвердил: Насими Мамедов невиновен
12:12 1332
Премьер-министр Азербайджана в Кыргызстане
Премьер-министр Азербайджана в Кыргызстане фото
12:02 783
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
Трамп недоволен Нетаньяху, но давить не будет
08:08 1274
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться