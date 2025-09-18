Глава евродипломатии под шквалом критики

Глава евродипломатии Кая Каллас подвергается все более серьезной критике в Брюсселе из-за своей позиции по России и Газе, а также осложнившихся отношений с коллегами, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источник.

«Если вы не справляетесь со своей работой, ее будет делать кто-то другой», – заявил газете источник.

По информации Politico, деятельность Каллас на посту главы европейской дипломатии не получила одобрения у ряда коллег из Еврокомиссии и других политиков в Брюсселе. Издание отмечает, что у нее возникли напряженные отношения с некоторыми представителями, включая председателя Европейского совета Антониу Кошту.

Каллас критикуют за жесткую позицию по России, которую некоторые чиновники считают «чрезмерной», пишет газета. В то же время ее подход к палестино-израильскому конфликту подвергается упрекам за «недостаточную эффективность», в частности, за «неспособность привлечь Израиль к ответственности» за гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

Кая Каллас заняла пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в 2024 году, ранее она была премьер-министром Эстонии.