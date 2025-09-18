Французы вышли на улицы и требуют перемен

Столкновения демонстрантов с полицией произошли в ряде городов Франции, задержаны не менее 30 человек, сообщает радиостанция RMC со ссылкой на полицию.

Во Франции 18 сентября проходит общенациональная забастовка, вызванная протестом против предложенных правительством мер строгой экономии.

Столкновения зафиксированы в Тулузе на юге страны, Бресте и Марселе.

Ранее министр внутренних дел Брюно Ретайо сообщил, что в парижском пригороде Обервилье протестующие попытались блокировать автобусный парк, но их действия были пресечены. По данным газеты Le Parisien, полиция применяла слезоточивый газ, на что манифестанты ответили дымовыми шашками.

Ожидается, что участие в акциях протеста по всей стране примут около 900 тыс. человек. Для поддержания порядка МВД мобилизовало свыше 80 тыс. полицейских и жандармов, а также задействовало бронетехнику и беспилотные аппараты.