Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Пашинян о горе Агрыдаг

13:35 2616

Ликвидация изображения горы Агрыдаг со штампов о въезде и выезде из Армении не является требованием Турции. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время брифинга с журналистами.

Пашинян отдельно отметил, что Анкара не требовала от Еревана убрать изображение горы. По его словам, это было сделано для того, чтобы «поставить Армению на правильную аэродинамику и укрепить государственность страны».

Ранее стало известно, что Анкара и Ереван планируют провести переговоры об открытии границы между двумя странами.

Ранее секретарь правящей партии Армении «Гражданский договор» Артур Ованнисян заявил, что власти Армении решили убрать изображение горы Агрыдаг со штампов в паспортах о пересечении границы, чтобы «не посылать опасных месседжей соседним странам».

