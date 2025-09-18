USD 1.7000
EUR 2.0052
RUB 2.0331
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

В Турции заявили: «Наша позиция по С-400 не изменилась»

13:38 1004

Поставленные Турции российские зенитные ракетные системы С-400 остаются на вооружении турецкой армии, никаких изменений в позиции относительно них нет, сообщили журналистам в Анкаре источники в Министерстве национальной обороны Турции.

«Системы ПВО С-400 находятся на вооружении нашей армии. Наша позиция по С-400 не изменилась», - заявили источники.

Так в ведомстве прокомментировали появившиеся ранее в СМИ утверждения о том, что С-400 могут быть возвращены России или перепроданы. Обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу пишет, что Россия якобы может вести переговоры с Турцией о выкупе С-400: «Системы С-400, которые фактически оставались нетронутыми с 2017 года, могли бы позволить России быстро заменить уничтоженные в Украине ракетные батареи и возобновить участие Турции в программе истребителей F-35». Автор напоминает, что именно из-за приобретения С-400 турецкая сторона была исключена из американской программы истребителей пятого поколения F-35, поскольку, как уверяют в Вашингтоне, две данные платформы несовместимы друг с другом.

«Россия оказывается главным проигравшим…»
«Россия оказывается главным проигравшим…» что предлагает Вашингтон? все еще актуально
02:12 7332
Переговоры Ильхама Алиева и еврокомиссара Марты Кос
Переговоры Ильхама Алиева и еврокомиссара Марты Кос фото; обновлено 13:55
13:55 1646
Украина бьет по «спасательному кругу» России
Украина бьет по «спасательному кругу» России Forbes
13:49 2225
Пашинян о горе Агрыдаг
Пашинян о горе Агрыдаг
13:35 2619
«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
12:43 3432
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения; все еще актуально
01:56 10295
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
13:10 2774
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров; все еще актуально
00:43 2680
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании сенсационные факты
03:59 6734
Вся президентская рать-2
Вся президентская рать-2 наша корреспонденция; все еще актуально
00:22 4287
Украинцы атакуют российские нефтезаводы
Украинцы атакуют российские нефтезаводы видео; обновлено 12:38
12:38 2523

ЭТО ВАЖНО

«Россия оказывается главным проигравшим…»
«Россия оказывается главным проигравшим…» что предлагает Вашингтон? все еще актуально
02:12 7332
Переговоры Ильхама Алиева и еврокомиссара Марты Кос
Переговоры Ильхама Алиева и еврокомиссара Марты Кос фото; обновлено 13:55
13:55 1646
Украина бьет по «спасательному кругу» России
Украина бьет по «спасательному кругу» России Forbes
13:49 2225
Пашинян о горе Агрыдаг
Пашинян о горе Агрыдаг
13:35 2619
«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
12:43 3432
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения; все еще актуально
01:56 10295
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
13:10 2774
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров; все еще актуально
00:43 2680
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании сенсационные факты
03:59 6734
Вся президентская рать-2
Вся президентская рать-2 наша корреспонденция; все еще актуально
00:22 4287
Украинцы атакуют российские нефтезаводы
Украинцы атакуют российские нефтезаводы видео; обновлено 12:38
12:38 2523
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться