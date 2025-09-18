В Турции заявили: «Наша позиция по С-400 не изменилась»

Поставленные Турции российские зенитные ракетные системы С-400 остаются на вооружении турецкой армии, никаких изменений в позиции относительно них нет, сообщили журналистам в Анкаре источники в Министерстве национальной обороны Турции.

«Системы ПВО С-400 находятся на вооружении нашей армии. Наша позиция по С-400 не изменилась», - заявили источники.

Так в ведомстве прокомментировали появившиеся ранее в СМИ утверждения о том, что С-400 могут быть возвращены России или перепроданы. Обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу пишет, что Россия якобы может вести переговоры с Турцией о выкупе С-400: «Системы С-400, которые фактически оставались нетронутыми с 2017 года, могли бы позволить России быстро заменить уничтоженные в Украине ракетные батареи и возобновить участие Турции в программе истребителей F-35». Автор напоминает, что именно из-за приобретения С-400 турецкая сторона была исключена из американской программы истребителей пятого поколения F-35, поскольку, как уверяют в Вашингтоне, две данные платформы несовместимы друг с другом.