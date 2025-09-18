USD 1.7000
EUR 2.0052
RUB 2.0331
Подписаться на уведомления
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Новость дня
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне

Газа пустеет: тысячи бегут из города

13:42 760

Более 40 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома и бежать из города Газа с начала наземной операции израильской армии в населенном пункте, сообщает палестинское агентство Maan.

По данным агентства, за последние два дня из города в южные районы сектора выехали более 40 тыс. арабов. При этом большинство покидающих город составляют пожилые люди, женщины и дети. В общей сложности, по доступной информации, Газу уже покинуло не менее 400 тыс. человек.

Агентство отмечает, что с началом наступления израильской армии в городе Газа Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) заметно усилила работу с палестинскими группами, выступающими против движения ХАМАС. Помимо взаимодействия с группировкой «Народные силы» под руководством Ясира Абу Шабаба, действующей в районе Рафаха, сотрудники спецслужбы также создают и поддерживают небольшие произраильские объединения внутри самого административного центра анклава.

Как утверждает агентство Maan, члены этих ячеек получают от израильских властей разрешение оставаться в городе при условии, что будут собирать информацию о сторонниках ХАМАС, оказывать логистическую поддержку израильским силам и помогать в выявлении бойцов специального подразделения движения «Ас-Сахм» («Стрела»). Это подразделение занимается поиском и задержанием палестинцев, которых ХАМАС подозревает в сотрудничестве с Израилем.

«Россия оказывается главным проигравшим…»
«Россия оказывается главным проигравшим…» что предлагает Вашингтон? все еще актуально
02:12 7332
Переговоры Ильхама Алиева и еврокомиссара Марты Кос
Переговоры Ильхама Алиева и еврокомиссара Марты Кос фото; обновлено 13:55
13:55 1646
Украина бьет по «спасательному кругу» России
Украина бьет по «спасательному кругу» России Forbes
13:49 2226
Пашинян о горе Агрыдаг
Пашинян о горе Агрыдаг
13:35 2620
«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
12:43 3434
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения; все еще актуально
01:56 10296
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
13:10 2775
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров; все еще актуально
00:43 2680
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании сенсационные факты
03:59 6735
Вся президентская рать-2
Вся президентская рать-2 наша корреспонденция; все еще актуально
00:22 4287
Украинцы атакуют российские нефтезаводы
Украинцы атакуют российские нефтезаводы видео; обновлено 12:38
12:38 2523

ЭТО ВАЖНО

«Россия оказывается главным проигравшим…»
«Россия оказывается главным проигравшим…» что предлагает Вашингтон? все еще актуально
02:12 7332
Переговоры Ильхама Алиева и еврокомиссара Марты Кос
Переговоры Ильхама Алиева и еврокомиссара Марты Кос фото; обновлено 13:55
13:55 1646
Украина бьет по «спасательному кругу» России
Украина бьет по «спасательному кругу» России Forbes
13:49 2226
Пашинян о горе Агрыдаг
Пашинян о горе Агрыдаг
13:35 2620
«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
«Ворота Донбасса»: Россия окружает стратегические города Украины
12:43 3434
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря
Из Баку может начаться массовый исход: британский ученый пишет о высыхании Каспийского моря наше поле зрения; все еще актуально
01:56 10296
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
Новые цены на такси из аэропорта: 29 манатов до «20 Января», 25 манатов до «Ахмедлы»…
13:10 2775
Стреляют правые – ответят левые
Стреляют правые – ответят левые война миров; все еще актуально
00:43 2680
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании
Расследование «теневого флота» России: упоминаются Сумгаит, Эльчин Магеррамов… и глобальные компании сенсационные факты
03:59 6735
Вся президентская рать-2
Вся президентская рать-2 наша корреспонденция; все еще актуально
00:22 4287
Украинцы атакуют российские нефтезаводы
Украинцы атакуют российские нефтезаводы видео; обновлено 12:38
12:38 2523
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться