Газа пустеет: тысячи бегут из города

Более 40 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома и бежать из города Газа с начала наземной операции израильской армии в населенном пункте, сообщает палестинское агентство Maan.

По данным агентства, за последние два дня из города в южные районы сектора выехали более 40 тыс. арабов. При этом большинство покидающих город составляют пожилые люди, женщины и дети. В общей сложности, по доступной информации, Газу уже покинуло не менее 400 тыс. человек.

Агентство отмечает, что с началом наступления израильской армии в городе Газа Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) заметно усилила работу с палестинскими группами, выступающими против движения ХАМАС. Помимо взаимодействия с группировкой «Народные силы» под руководством Ясира Абу Шабаба, действующей в районе Рафаха, сотрудники спецслужбы также создают и поддерживают небольшие произраильские объединения внутри самого административного центра анклава.

Как утверждает агентство Maan, члены этих ячеек получают от израильских властей разрешение оставаться в городе при условии, что будут собирать информацию о сторонниках ХАМАС, оказывать логистическую поддержку израильским силам и помогать в выявлении бойцов специального подразделения движения «Ас-Сахм» («Стрела»). Это подразделение занимается поиском и задержанием палестинцев, которых ХАМАС подозревает в сотрудничестве с Израилем.