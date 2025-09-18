Украина бьет по «спасательному кругу» России

Украина и США могут усилить давление на Кремль, когда дроны и санкции ударяют по «спасательному кругу» российской экономики, пишет Forbes.

Украинская кампания ударов беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам все больше подрывает экономические основы Москвы. По словам Люка Коффи, старшего научного сотрудника Института Гудзона, нынешняя динамика дает администрации Дональда Трампа шанс объединить экономические санкции с «кинетической кампанией Киева», чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров.

«Экспорт российской нефти остается ее экономическим спасательным кругом. Именно поэтому президент Трамп так много внимания уделяет этому вопросу», - подчеркнул Коффи.

Удары ВСУ уже повредили от 17 до 21% нефтеперерабатывающих мощностей России. На прошлой неделе беспилотники добрались до объекта в 1500 км от границы. Это не только вызвало топливный кризис, но и заставило Кремль распределять дефицитные средства ПВО, уменьшая их количество на фронте.

Цены на топливо внутри России выросли примерно на 25%, а дефицит особенно ощущается в отдаленных регионах и оккупированном Крыму.