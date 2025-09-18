USD 1.7000
EUR 2.0052
RUB 2.0331
Суперсенсация в Лиге чемпионов! «Карабах» обыграл «Бенфику» в Лиссабоне
Украина бьет по «спасательному кругу» России

13:49 2227

Украина и США могут усилить давление на Кремль, когда дроны и санкции ударяют по «спасательному кругу» российской экономики, пишет Forbes.

Украинская кампания ударов беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам все больше подрывает экономические основы Москвы. По словам Люка Коффи, старшего научного сотрудника Института Гудзона, нынешняя динамика дает администрации Дональда Трампа шанс объединить экономические санкции с «кинетической кампанией Киева», чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров.

«Экспорт российской нефти остается ее экономическим спасательным кругом. Именно поэтому президент Трамп так много внимания уделяет этому вопросу», - подчеркнул Коффи.

Удары ВСУ уже повредили от 17 до 21% нефтеперерабатывающих мощностей России. На прошлой неделе беспилотники добрались до объекта в 1500 км от границы. Это не только вызвало топливный кризис, но и заставило Кремль распределять дефицитные средства ПВО, уменьшая их количество на фронте.

Цены на топливо внутри России выросли примерно на 25%, а дефицит особенно ощущается в отдаленных регионах и оккупированном Крыму.

02:12 7332
13:55 1647
13:49 2228
13:35 2623
12:43 3435
01:56 10297
13:10 2776
00:43 2680
03:59 6735
00:22 4287
12:38 2523

